La recesión sigue en abril: el índice de producción industrial cayó 9,8%

Entre los sectores manufactureros, las bajas más pronunciadas se dieron en la elaboración de minerales no metálicos, plásticos y metales básicos. Hacia adelante, resaltaron que "aún no vemos señales claras de que pueda comenzar una recuperación de la actividad. Entendemos que esto no sucederá antes de que la fase de ajuste focalizada en moderar la inflación de lugar a una nueva fase orientada a recomponer los ingresos de las familias".