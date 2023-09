La tasa manda: Argentina necesita más instrumentos de cobertura

Las materias primas agrícolas parecerían estar en un piso, y no descartamos que en breve tengan un despertar alcista, en el marco de muchos problemas climáticos a escala mundial. Por ahora, y solo por ahora, el trigo a diciembre 2023 vale U$S 231, el maíz a abril 2024 U$S 191 y la soja a mayo 2024 U$S 341 la tonelada.