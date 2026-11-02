Wall Street cambia de horario y BYMA extiende las operaciones en Argentina: cómo impacta en el mercado + Agregar ámbito en









Desde este lunes 2 de noviembre, las bolsas estadounidenses abrirán una hora más tarde en Argentina por el fin del horario de verano en Estados Unidos.

Cómo impacta en la publicación de informes y en las acciones en Wall Street Depositphotos

El fin del horario de verano en EEUU modifica desde este lunes 2 de noviembre los horarios de negociación de Wall Street para los inversores argentinos y obliga a distintos mercados latinoamericanos a ajustar sus jornadas bursátiles. En el plano local, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) extenderá una hora las operaciones de renta variable con liquidación a 24 horas, con el objetivo de ampliar la superposición con los principales centros financieros internacionales.

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El cambio se produjo el domingo 1 de noviembre, cuando Estados Unidos atrasó sus relojes una hora para ingresar al horario estándar. Aunque la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq mantendrán sus horarios habituales, entre las 9.30 y las 16, hora de Nueva York, en Argentina las operaciones comenzarán a las 11.30 y finalizarán a las 18, una hora más tarde que durante el horario de verano estadounidense.

La modificación resulta especialmente relevante para los inversores locales que operan Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York mediante ADR y otros instrumentos vinculados al mercado estadounidense.

La modificación resulta especialmente relevante para los inversores locales que operan Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) Depositphotos BYMA extiende el horario de negociación de acciones y CEDEAR En línea con el ajuste horario estadounidense, BYMA ampliará desde este lunes 2 de noviembre la jornada de negociación de renta variable con liquidación a 24 horas (T+1), que se extenderá desde las 10.30 hasta las 18. En cambio, las operaciones de contado inmediato conservarán su horario habitual, entre las 10.30 y las 17.

Según explicó BYMA, la medida busca "profundizar la integración del mercado de capitales argentino con los principales mercados internacionales, ampliando la superposición horaria con Estados Unidos y otros mercados de la región".

La extensión permitirá a los operadores locales contar con una mayor ventana de negociación simultánea con Wall Street, especialmente durante la última hora de operaciones en Nueva York. Esto cobra importancia para los CEDEAR, cuyo comportamiento está vinculado a la cotización de las acciones subyacentes en el exterior, y para las empresas argentinas que cotizan tanto en el mercado doméstico como en Estados Unidos. Además, el nuevo esquema facilitará el seguimiento de la volatilidad internacional y de las reacciones del mercado ante balances corporativos, indicadores económicos y decisiones de política monetaria estadounidense. Qué deben tener en cuenta los inversores argentinos El principal cambio para el mercado local será la nueva franja horaria de Wall Street, que pasará a operar entre las 11.30 y las 18, hora argentina. La modificación también afectará el horario de publicación de distintos indicadores económicos de Estados Unidos, como los datos de inflación, empleo y actividad, que habitualmente generan movimientos en las bolsas, los bonos y las monedas internacionales. En este escenario, la ampliación de las operaciones de BYMA permitirá una mayor coincidencia con Nueva York y facilitará el seguimiento de las cotizaciones internacionales durante la jornada bursátil argentina.