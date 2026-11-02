Colectivos: ARBA reglamentó la exención del Impuesto Automotor para vehículos del transporte público provincial + Agregar ámbito en









Las empresas de colectivos de jurisdicción provincial no tendrán que tramitar el beneficio ante ARBA: el Ministerio de Transporte bonaerense informará cada mes qué unidades prestan el servicio y la Agencia aplicará la exención de oficio.

La medida alcanza a las empresas prestatarias del servicio regular de transporte público de pasajeros por automotor. El beneficio comprende a los vehículos afectados a la actividad durante el ejercicio fiscal 2026. IP

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) reglamentó el procedimiento para aplicar durante 2026 la exención del Impuesto a los Automotores a los colectivos afectados al servicio regular de transporte público urbano y suburbano de jurisdicción provincial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida alcanza a las empresas prestatarias contempladas en el artículo 183 de la Ley Impositiva 2026 y establece un mecanismo coordinado entre ARBA y el Ministerio de Transporte bonaerense para identificar los vehículos comprendidos en el beneficio.

Colectivos: ARBA reglamentó una exención impositiva para las empresas de transporte bonaerenses A partir de la nueva normativa, el Ministerio de Transporte informará mensualmente a ARBA el dominio de cada vehículo afectado al servicio, la CUIT de la empresa titular o adquirente y la fecha desde la cual la unidad se encuentra destinada a esa prestación.

Con esos datos, ARBA verificará la información disponible en sus registros y resolverá la aplicación de la exención. De esta manera, las empresas alcanzadas no deberán iniciar el trámite directamente ante la Agencia, lo que simplifica el procedimiento y evita gestiones administrativas innecesarias.

La reglamentación establece el procedimiento para registrar la exención impositiva correspondiente a 2026. El beneficio alcanza exclusivamente a los colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial. La reglamentación apunta a que un beneficio establecido por ley pueda instrumentarse mediante el intercambio de información entre organismos públicos, con controles sobre los requisitos exigidos y sin trasladar nuevas cargas burocráticas a quienes prestan el servicio.

Cuando un vehículo tenga más de una persona obligada al pago del impuesto, la exención se aplicará únicamente a quienes cumplan con las condiciones previstas por la Ley Impositiva y en la proporción que corresponda. Si la unidad ya estaba afectada al servicio antes del 1° de enero de 2026, el beneficio se reconocerá desde esa fecha. El Ministerio de Transporte también deberá comunicar cualquier modificación posterior vinculada con la afectación de los vehículos. ARBA actualizará esa información en sus bases y notificará las decisiones correspondientes a través del domicilio fiscal electrónico.