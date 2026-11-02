El RENATRE aumentó 5% la prestación por desempleo rural: cuáles son los nuevos montos

La actualización alcanza a los beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. El incremento rige desde el 1 de noviembre.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso una suba del 5% en la prestación por desempleo rural , con nuevos topes que rigen desde el 1 de noviembre de 2026. El piso quedó en $210.000 y el techo, en $420.000 .

La Resolución 102/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial , reemplaza el esquema aprobado a fines de julio por la Resolución RENATRE 76/26, que había fijado montos de $200.000 y $400.000 a partir del 1 de agosto. La nueva norma deroga expresamente aquella disposición.

El aumento fue aprobado por el Cuerpo Directivo del organismo mediante el Acta 166/26 y alcanza al beneficio ordinario del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, creado por el artículo 16 de la Ley 25.191 . Ese régimen cubre a trabajadores rurales que quedan sin empleo, bajo las condiciones que fijan la ley y su reglamentación.

Esa misma ley dio origen al RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, conducido por representantes de entidades empresarias y sindicales del sector. Su financiamiento proviene, entre otras fuentes, de una contribución mensual de los empleadores rurales equivalente al 1,5% de la remuneración total de cada trabajador.

Según el artículo 3 de la resolución, el gasto que demande la actualización saldrá de los recursos previstos en el artículo 13 de la ley. El texto no incluye una estimación del costo del aumento ni de la cantidad de beneficiarios.

Cómo fueron los aumentos y qué cambia

La actualización de noviembre constituye un nuevo ajuste sobre los valores que habían sido aprobados en julio mediante la Resolución RENATRE 76/26, con vigencia desde el 1° de agosto. En esa oportunidad, el organismo había fijado un mínimo de $200.000 y un máximo de $400.000.

Con la nueva resolución, el Directorio derogó formalmente aquella disposición y estableció los nuevos importes. De esta manera, el beneficio pasó de un máximo de $400.000 a $420.000 y de un mínimo de $200.000 a $210.000 en un período de tres meses.

Cómo se financia la prestación

El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo fue creado por la Ley 25.191 y está destinado a brindar cobertura a los trabajadores rurales que pierden su empleo. Su financiamiento contempla una contribución mensual obligatoria de los empleadores rurales al RENATRE, equivalente al 1,5% del total de las remuneraciones abonadas a sus trabajadores.

La resolución establece que los gastos derivados de esta actualización serán cubiertos con los recursos financieros previstos en el artículo 13 de la Ley 25.191.