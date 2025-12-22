Lanzan la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó los pliegos y fijó el llamado para modernizar, operar y mantener el principal corredor fluvial del país, por donde sale el 80% de las exportaciones.

El Gobierno avanzó con un nuevo paso en el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) y convocó formalmente a una Licitación Pública Nacional e Internacional para su modernización, ampliación, operación y mantenimiento. La medida quedó oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) , organismo que depende del Ministerio de Economía .

La norma aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas , y estableció el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 , bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje , en el marco de la Ley 17.520 y sus modificatorias.

El proceso licitatorio comprende el tramo de la VNT que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná , en el punto denominado Confluencia , hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior , incluyendo el Canal Ingeniero Emilio Mitre , el río Paraná de las Palmas , Paraná Bravo , Paraná Guazú , río Talavera y el tramo Paraná–Océano Atlántico , hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio .

Según lo dispuesto, la fecha límite para la presentación de ofertas será el 27 de febrero de 2026 a las 13 horas , a través del sistema oficial CONTRAT.AR . Además, se conformó una Comisión Evaluadora integrada por Ariel Romeo Cherubini , Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro como miembros titulares, junto a Mariana Cantando , Juan Ignacio Devincenzi y Pablo Esteban Sofio como suplentes.

La resolución se enmarca en un extenso proceso administrativo e institucional iniciado tras la disolución de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) y la creación de la ANPYN , dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 , que designó al nuevo organismo como continuador jurídico de las competencias en materia portuaria y de vías navegables.

Vía Navegable Troncal Alcance del proceso licitatorio: tramos del Paraná y Río de la Plata incluidos.

El texto recuerda que la Vía Navegable Troncal constituye un activo estratégico para la economía argentina, ya que concentra cerca de 60 terminales portuarias y canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. En ese sentido, la libre navegación en condiciones competitivas fue definida como una política de Estado, en línea con lo establecido por el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Etapas previas: audiencia pública, observaciones y recomendaciones internacionales

Antes del llamado definitivo, el proceso incluyó la anulación de la licitación anterior —que había registrado una única oferta—, la conformación de una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria, la realización de una Audiencia Pública Ambiental y la apertura de una etapa de observaciones al proyecto de pliegos, en la que se recibieron 40 presentaciones de distintos actores del sector.

Durante ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación trabajó junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que aportó un informe de recomendaciones y buenas prácticas, con observaciones de carácter legal, técnico y económico, alineadas con estándares internacionales.

Hidrovía Paraná Barcaza Tanque Combustible.jpg La ANPYN reemplaza a la AGP SAU como organismo responsable de la gestión de puertos y vías navegables. Gentileza: APAM

La resolución destacó que este proceso participativo fortaleció la transparencia y legitimidad del futuro contrato de concesión y permitió mejorar el diseño del pliego licitatorio, dada la relevancia estratégica de la Vía Navegable Troncal para el transporte fluvial, el comercio exterior y el desarrollo de las economías regionales.

La medida lleva la firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Miguel Arreseygor, y dispone la publicación del llamado en el Boletín Oficial, en el portal CONTRAT.AR, en el sitio internacional DGMarket y en la web oficial del organismo.