Axel Kicillof cuestionó la reforma laboral y apuntó: "Se probó en los '90 y no anduvo"

El gobernador cuestionó las políticas económicas y laborales del Gobierno y afirmó que su espacio hará “todo lo posible” para frenar el rumbo actual.

Axel Kicillof aseguró que las nuevas reformas que planea el Gobierno "huele a naftalina”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, a la que criticó por su falta de originalidad y por repetir recetas ya fracasadas. “Todo este paquete de leyes huele a naftalina”, señaló en diálogo con C5N.

El mandatario bonaerense dijo que la propuesta oficial “es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo". "Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, apuntó.

Embed Axel Kicillof: "Este paquete de leyes es pura naftalina"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/9MnOzApEQz — C5N (@C5N) December 9, 2025 En ese sentido, lanzó una fuerte embestida contra la administración libertaria, al que calificó como “una manga de irresponsables”, y aseguró que su espacio político no permitirá el “remate” del país, reclamando una respuesta contundente frente al rumbo económico.

Kicillof afirmó que se hará “todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático”, y sostuvo que la obligación central de su fuerza es “construir una alternativa, más allá de seguir gestionando todos los días”.

Axel Kicillof sobre la toma de deuda de PBA: "No tiene cara el Gobierno nacional" Consultado sobre el financiamiento que la Provincia solicita a la Legislatura, defendió el pedido y cuestionó el doble estándar del Gobierno nacional en materia de endeudamiento. Aclaró que “el volumen de financiamiento que se pide, que necesita una aprobación de dos tercios con la Legislatura, está estrictamente asociado con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”.

Acto seguido, apuntó contra lo que definió como una marcada hipocresía oficial: “La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?”. Según su análisis, la administración de Milei repite un patrón de endeudamiento para cubrir déficits corrientes, aunque con un impacto social más severo. Embed Axel Kicillof: "No tienen cara, son endeudadores seriales"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/qRKqfzT4zd — C5N (@C5N) December 9, 2025 Indicó que, a diferencia de la Provincia, a nivel nacional “han endeudado a toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei”. En relación con la recesión y el deterioro del mercado laboral, alertó sobre “una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto en otras etapas de apertura y programas como este”. Sostuvo que incluso “empresas con trayectoria, de décadas y décadas”, están siendo afectadas. Kicillof concluyó con una crítica final al Presidente, al sostener que percibe en él una actitud celebratoria ante la crisis social: “Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, sino que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar”.