El Gobierno minimizó las críticas de la CGT y sentenció: "El proyecto de reforma laboral está terminado"

El vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la ausencia de representantes sindicales en la reunión del Consejo de Mayo. La propuesta de Casa Rosada será debatida en las sesiones extraordinarias.

Mientras la CGT analiza su respuesta, el Gobierno asegura que el proyecto no será modificado.

El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de la última edición del Consejo de Mayo de este 2025 y el donde no hubo representantes del sector sindical. Ante la ausencia, el funcionario fue tajante en su respuesta: "La CGT que se pueden expresar de las formas que les parezca, el proyecto de la reforma está terminado".

Más allá de remarcar que el documento está cerrado, Adorni restó importancia a la ausencia de Gerardo Martínez (UOCRA) a la mesa de diálogo. "La última vez no estuvo porque estaba regresando de Washington y el vuelo no llegó", explicó Adorni quien aseguró que, en pasados encuentros, mantuvieron intercambios "de una manera muy amistosa y constructiva".

Así, sentenció que la ausencia "no tuvo nada que ver ningún tema interno de la CGT ni con discusiones del Consejo de Mayo, como la reforma laboral" y concluyó: "El proyecto de ley lo discutirá el Congreso".

La ausencia de la CGT al último encuentro del Consejo de Mayo El Consejo de Mayo cerró su última reunión del año y el jefe de Gabinete fue el encargado de presentar en Casa Rosada las conclusiones del encuentro. La foto tuvo un ausente notorio: no participaron representantes del sector sindical.

La tensión venía acumulándose desde la reunión previa cuando Martínez cuestionó de lleno el espíritu de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Aun así, la administración de Javier Milei decidió avanzar y envió a los consejeros un borrador técnico para que cada sector lo revise. La intención oficial es dejar por escrito la falta de consensos y las posiciones contrapuestas, un gesto que buscan plasmar en el documento final que volverá a discutirse este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

Gerardo Martínez-uocra-idea.jpg Gerardo Martínez, el gran ausente del encuentro. Noticias Argentinas La reunión de esta semana tendrá formato ampliado. Adorni recibió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; y al presidente de la UIA, Martín Rappallini. Todos ellos integran el Consejo en representación de sus sectores. Durante la presentación, el jefe de Gabinete adelantó las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo. También confirmó que, a lo largo del día, el Gobierno publicará en Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos de ley ya terminados y toda la documentación aportada por los consejeros. Los puntos principales: Propiedad privada: la nueva Ley de Expropiaciones establecerá indemnización a valor de mercado previo al anuncio, actualización por IPC y tasación independiente; desalojos inmediatos ante usurpaciones; cambios en regulaciones dominiales y flexibilización en tierras rurales.

Equilibrio fiscal: se impulsa la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit, penaliza el gasto sin partida y la emisión del Banco Central. Se pide a gobernadores comprometerse a no endeudarse si tienen déficit.

Gasto público: Nación redujo su gasto, pero provincias y municipios lo aumentaron en 2025. Se sugiere congelar el gasto primario real y condicionar los ATN a quienes no cumplan metas.

Educación: mayor autonomía para provincias y escuelas; contenidos mínimos nacionales; modalidades flexibles; evaluaciones censales obligatorias al final de la secundaria.

Reforma tributaria: proyectos que incluyen simplificación del Impuesto a las Ganancias, baja de cargas laborales, eliminación de múltiples impuestos internos y cedulares, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.

Recursos naturales: modificación de Ley de Glaciares, revisión de zona fría y Ley de Bosques; eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra; advertencia por el boom minero.

Modernización laboral: actualización integral de normas, inclusión de trabajadores autónomos y de plataformas, cambios al trabajo agrario y derogación de la Ley de Teletrabajo.

Apertura comercial: Argentina debe alinearse a tratados internacionales; impulso al Tratado de Cooperación en Patentes; envío de tratados pendientes.