Adcap oficializó la integración de la billetera virtual Banza a su aplicación principal

El objetivo es ofrecer una plataforma 100% especializada en inversiones y simplificar la experiencia de los usuarios.

El grupo financieró anunció la unión con la billetera virtual Banza.

Adcap Grupo Financiero anunció la integración de Banza a su aplicación principal dentro del marco de un proceso de consolidación estratégica y reorganización de plataformas digitales.

Esta unificación, que cobró vigencia el pasado 2 de marzo, tiene como objetivo "unificar la operatoria, simplificar la experiencia de los usuarios y concentrar el desarrollo de sus productos en una plataforma 100% especializada en inversiones".

Asimismo, Adcap detalló que la plataforma dejará de lado las funciones propias de una billetera digital para enfocarse exclusivamente en inversiones, así como también "preservar la simplicidad operativa que caracterizó a Banza". El comunicado celebra "una experiencia de inversión más completa, que incluye la posibilidad de acceder a nuevas recomendaciones de inversión y nuevos productos a disposición".

adcap Detalles de la integración de Banza a Adcap Los usuarios de Banza deberán descargar la app de Adcap disponible en App Store y Google Play.

A partir del 2 de marzo, podrán ingresar con las mismas credenciales que utilizaban en Banza.

Desde el punto de vista de los clientes, las posiciones no se verán afectadas: activos, saldos y tenencias se mantendrán sin cambios.

No se realizará un proceso de onboarding nuevo para clientes actuales. Adcap estará comunicando los próximos pasos y brindando acompañamiento a sus clientes a través de sus canales habituales. Se recomienda a los usuarios estar atentos a las comunicaciones por correo electrónico, dentro de la app y notificaciones push donde se compartirá información clave para facilitar el cambio de plataforma.