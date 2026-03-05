La Argentina escaló posiciones en el ranking global de libertad económica: en qué puesto quedó + Seguir en









El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el rendimiento de Argentina en el ranking. Así, se ubicó dentro del grupo de países "moderadamente libres".

Argentina trepó 40 puestos en el ranking de libertad económica.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió un mensaje en X en donde celebró el rendimiento de nuestro país en el nuevo ranking global de libertad económica del mundo. En detalle, Argentina se ubicó en la posición 106 de un total de 176 Estados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Quiero agradecer a mi equipo en @MinDesreg_Ar por esta impresionante mejora en el ranking de libertad económica, que mide, exactamente, el objetivo del ministerio. Arrancamos en el puesto 145, y hoy ya escalamos al puesto 106", afirmó el funcionario.

El nuevo de libertad económica El nuevo listado ubica en lo más alto del ranking a Singapur, con un puntaje de 84.4 sobre 100. El país asiático es seguido por Suiza (2°), Irlanda (3°) y Australia (4°), países que conforman el grupo denominado como totalmente económicamente libres.

image El top 10 es completado por: Taiwán (5°), Luxemburgo (6°), Dinamarca (7°), Noruega (8°), Estonia (9°) y Países Bajos (10°).

El primer país de América del Sur que aparece es Chile, que se ubica en el puesto 17 con un puntaje de 74.3, lo que lo ubicó dentro del grupo de países "mayormente libres". Luego le sigue Uruguay (32°), Perú (56°) y luego la sorpresa: Argentina en ubicada en el puesto 106° por encima de Brasil (134°).

Las palabras del ministro Federico Sturzenegger En un mensaje a través de su cuenta de X, Sturzenegger celebró: "Arrancamos en el puesto 145, y hoy ya escalamos al puesto 106". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2029527027817050415?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029527027817050415%7Ctwgr%5E27c048a3ec7afc40c6b4b5ef6a010cf5cc806ba1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fla-argentina-volvio-a-subir-posiciones-en-un-ranking-sobre-libertad-economica-que-difunde-el-nid05032026%2F&partner=&hide_thread=false Quiero agradecer a mi equipo en @MinDesreg_Ar por esta impresionante mejora en el ranking de libertad económica, que mide, exactamente, el objetivo del ministerio. Arrancamos en el puesto 145, y hoy ya escalamos al puesto 106. La suba está entre las más grandes en la historia del… pic.twitter.com/FmcDyuC4F2 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2026 "La suba está entre las más grandes en la historia del índice. Falta mucho, pero el progreso es importante y es visible", detalló Sturzenegger sobre una suba de 40 puestos con respecto a la última publicación del ranking. Por último, sentenció: "Gracias a los secretarios y subsecretarios a cargo de las reformas: @MaxiFarina, @alejandrocacace, @HectorHuici, @Eugenio__Mari, @ale_atamer, también a todos los economistas, abogados y personal del ministerio que hicieron esto posible, obviamente sumado a todos nuestros colegas del gobierno que comparten, sin fisuras, la impronta reformista de @JMilei. VLLC!"