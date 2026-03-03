Qué Cedears recomiendan los expertos para refugiarse del impacto de la guerra

Algunas acciones que cuentan con Cedears se están consagrando como las mejores opciones para hacerle frente a la volatilidad de los mercados.

Tal como ocurrió a principios de 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania, el mundo atraviesa un momento de alta volatilidad global . En este caso, el conflicto bélico se encuentra en Medio Oriente . Esto llevó a un salto en el precio del petróleo e impactó negativamente en las bolsas del mundo. En ese marco, la city evalúa cuáles son las mejores alternativas de inversión para refugiarse y los analistas identificaron qué Cedears ofrecen buena protección .

La situación en Medio Oriente escaló de manera significativa tras los ataques militares de EEUU e Israel sobre Irán y las réplicas de país persa a lo largo y ancho de la región. Esto desató una crisis geopolítica con implicancias directas en los mercados globales .

La intensificación del conflicto elevó el riesgo de interrupciones en las rutas energéticas, especialmente en el Estrecho de Ormuz , por donde transita gran parte del petróleo y gas mundial, lo que ocasionó que muchos buques eviten la zona y se incremente el temor a un corte prolongado en el suministro energético.

Esta tensión se tradujo en fuertes movimientos en los mercados financieros globales. Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon más de 6,7% este lunes y escalan cerca de 7% extra este martes. El oro y otros activos refugio subieron, reflejando la aversión al riesgo, aunque el metal precioso opera en baja.

En contraste, las bolsas de valores del mundo caen , con descensos significativos en Asia, Europa y en los futuros de Wall Street, ya que el temor a una escalada mayor y a una inflación persistente pesa sobre el ánimo inversor.

petroleo mercado crisis baja En medio de las caídas bursátiles, los Cedears petroleros se destacan por su resiliencia. ChatGPT IA

Qué Cedears comprar en medio de la crisis

En este contexto, algunas acciones que cuentan con Cedears se están consagrando como las mejores opciones para hacerle frente a la situación. Y las recomendaciones se centran en tres grandes grupos:

Sector energético

En primer lugar, los expertos aconsejan apostar por las grandes compañías petroleras que cuentan con Cedears. De este segmento, se destacan ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) y Vista Energy (VIST). No obstante, también se puede apostar directamente por el ETF de todo el sector (XLE).

Lógicamente, la razón por la cual se recomienda invertir en energéticas es que estas empresas saldrían beneficiadas de una suba del petróleo consolidada, tal como sucedió en otras épocas, como en el ciclo pospandemia de 2020-2021.

"La amenaza más tangible para la economía global en este momento es el bloqueo anunciado por Irán en el estrecho de Ormuz. Este paso es la arteria más vital del comercio petrolero mundial; un cierre total o una interrupción severa pone en riesgo el tránsito de más de 20 millones de barriles diarios", comentó Maximiliano Donzelli, líder de Estrategias y Trading en IOL.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Los especialistas de la City detallaron qué Cedears comprar para protegerse. Depositphotos

Sector armamentístico

Por otro lado, como el conflicto global está siendo de carácter bélico, las compañías del sector aeroespacial y armamentístico también podrían ganar valor. En este caso, el mercado de Cedears ofrece dos alternativas: Lockheed Martin (LMT) y RTX Corporation (RTX).

La primera firma es famosa por fabricar los aviones de combate serie F, mientras que la segunda se dedica, principalmente, al desarrollo de drones.

Acciones defensivas

A su vez, los inversores locales podrían volcar parte de su cartera en acciones de compañías defensivas, es decir, aquellas que puedan seguir comercializando sus productos independientemente del contexto de inestabilidad mundial.

Opciones con Cedears hay de sobra, pero el mercado confía en el potencial del conglomerado de seguros UnitedHealth (UNH). En esta línea, también es posible ir por el ETF del oro (GLD), que replica el comportamiento del metal dorado, el cual ya acumula un incremento del 20% desde principios de 2026.

"El alcance y la duración del conflicto siguen siendo muy inciertos, y con esas incertidumbres en juego, el oro está acaparando la mayor parte de la demanda de refugio seguro", relató Tim Waterer, analista jefe de mercado en KCM Trade.