La Selección argentina suma a Google como Main Sponsor Global

El acuerdo integra a la inteligencia artificial Gemini en la indumentaria de entrenamiento de la AFA, marcando un hito de innovación tecnológica en el fútbol campeón del mundo.

En un acuerdo histórico, la AFA y el gigante tecnológico sellaron una alianza estratégica.

En lo que representa uno de los movimientos de patrocinio más disruptivos de los últimos años, Google anunció oficialmente su incorporación como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Argentina. El acuerdo, rubricado junto a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), une al actual campeón del mundo con la empresa líder en innovación tecnológica a nivel global.

El eje central de este convenio es Gemini, la inteligencia artificial de Google. Como parte de la alianza, la marca de IA contará con presencia exclusiva en la indumentaria oficial de entrenamiento de la Selección Argentina, un espacio de altísima visibilidad que acompaña el día a día de los jugadores en los complejos deportivos y giras internacionales.

Innovación y cultura futbolística Esta unión estratégica busca acortar la brecha entre el deporte de alto rendimiento y las herramientas de vanguardia. Según destacaron desde ambas organizaciones, la integración de la IA en la cultura del fútbol argentino representa un hito que no solo moderniza la imagen de la Selección, sino que acerca los beneficios de la tecnología a los fanáticos y al ecosistema deportivo.

La alianza posiciona a la Argentina como un referente en la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a plataformas de alcance masivo, aprovechando el prestigio global que ostenta el equipo nacional tras la obtención de la Copa del Mundo.

Consolidación comercial de la AFA Para la institución que preside Claudio "Chiqui" Tapia, el arribo de Google significa el cierre de un ciclo de ocho años de expansión comercial ininterrumpida. La incorporación de un socio de este calibre reafirma el estatus de la Selección Argentina como una marca de escala mundial, capaz de atraer a las firmas más importantes de Silicon Valley.

Con este contrato, la AFA continúa diversificando su cartera de patrocinadores globales, consolidando un modelo de negocios que le permite competir en la élite financiera del fútbol internacional. La presencia de Gemini en el pecho de los jugadores durante las prácticas será, a partir de ahora, la imagen visible de una selección que apuesta a la innovación para defender su lugar en la cima del deporte.