Las expectativas de desempleo en Estados Unidos subieron a niveles 2020, reveló la Fed

Los estadounidenses mostraron que las preocupaciones por las perspectivas del mercado laboral crecieron, según una encuesta publicada el lunes por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La Encuesta de Expectativas de los Consumidores de octubre de la Fed de Nueva York reveló que las preocupaciones sobre la tasa de desempleo se situaron en su nivel más alto desde abril de 2020 , una cifra alcanzada durante las turbulentas primeras etapas de la pandemia de Covid-19.

Los encuestados también indicaron que, en octubre, veían mayores posibilidades de perder el empleo de forma involuntaria . No obstante, también señalaron que, en octubre, consideraban que sus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo tras perder el empleo eran mayores.

Esta visión negativa de las perspectivas del mercado laboral se reflejó en un comunicado en el que se revelaba que los encuestados esperaban que las futuras subidas de precios se mantuvieran estables en niveles que, no obstante, están muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal.

Los encuestados prevén que la inflación se sitúe en el 3,9% dentro de un año, en el 3,3% dentro de tres años y en el 3% dentro de cinco años , niveles que coinciden con los de la encuesta de septiembre.

Las expectativas respecto a una amplia gama de productos básicos fueron dispares, y los hogares prevén un aumento más moderado de los precios de la gasolina dentro de un año que el que esperaban en septiembre.

Pese a estos datos, el mercado laboral se fortaleció en octubre

El viernes, el Gobierno informó de que el mercado laboral mostró una fortaleza inesperada en octubre, con un aumento de 165.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que descendió hasta el 4,1%, en un contexto de fuertes revisiones al alza de los datos recientes de contratación.

Los responsables de la Fed se refirieron al mercado laboral como un mercado de "pocas contrataciones y pocos despidos".

La encuesta reveló que la percepción de los hogares sobre su situación financiera actual mejoró ligeramente con respecto a septiembre, mientras que las expectativas sobre la situación financiera dentro de un año se mantuvieron estables en octubre. Los datos de octubre sobre el acceso al crédito, tanto en la actualidad como en el futuro, se mantuvieron sin cambios.

El informe de la Fed de Nueva York se elaboró a lo largo del mes de octubre, mientras los estadounidenses se preparaban para las decisivas elecciones de mitad de mandato que, en última instancia, dieron lugar a un avance generalizado de los demócratas, incluido el control de ambas cámaras del Congreso.

Los votantes acudieron a las urnas en un contexto en el que otras encuestas habían puesto de manifiesto un estado de ánimo sombrío en todo el país, ya que los estadounidenses han tenido que hacer frente a la elevada inflación desencadenada por los aranceles comerciales del presidente Donald Trump y la guerra en Oriente Medio.

El informe de la Fed de Nueva York es el más seguido por sus datos sobre las perspectivas de inflación. En general, se espera que los responsables de la Fed suban las tasas de interés en la reunión de política monetaria de principios de diciembre, en su esfuerzo por volver a situar los niveles actuales de inflación en el objetivo fijado.