Provincia creó el Servicio Bonaerense de Empleo, para conectar trabajadores y empresas

Será público y gratuito y funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo. Apunta a la intermediación laboral, la formación y la producción de información sobre el mercado de trabajo.

El Ministerio de Trabajo bonaerense creó el Servicio Bonaerense de Empleo, de carácter público y gratuito , con el objetivo de promover la intermediación laboral, facilitar el acceso al trabajo y mejorar la empleabilidad de los trabajadores de la provincia.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 252/2026, firmada por el ministro Walter Correa y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. La norma también aprueba el Reglamento Operativo del nuevo servicio, incluido como anexo.

El programa se implementará en el ámbito de la Subsecretaría de Empleo , que será su autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Provincial de Empleo quedará a cargo de llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos.

Según los fundamentos, la idea es contar con un sistema provincial que una en una misma estructura la intermediación laboral, la formación, la orientación profesional y la generación de información estratégica sobre el mercado de trabajo . Entre sus metas figuran vincular las políticas activas de empleo con oportunidades surgidas en el sector privado, tanto para personas desocupadas como para quienes buscan mejorar su inserción laboral, e incentivar a las empresas a generar puestos.

El servicio también tendrá un perfil formativo, con acciones ligadas a la terminalidad educativa, la formación profesional y la certificación de competencias laborales. A eso se suman el impulso al autoempleo a través de emprendimientos y políticas para consolidar procesos cooperativos. La gestión se descentralizará mediante las delegaciones regionales y la red de oficinas de empleo.

Uno de los ejes será un portal web destinado a promover la igualdad de oportunidades en el reclutamiento y el acceso al trabajo “en condiciones de equidad y no discriminación”, que además buscará ampliar las búsquedas laborales para emprendedores y facilitar la contratación de personal por parte de los empleadores.

En materia de datos, la resolución establece que la información que se releve y almacene en el marco del servicio y de sus herramientas digitales deberá administrarse conforme a la Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales, con garantía de confidencialidad y uso exclusivo para los fines del programa.

Entre los argumentos, el Gobierno bonaerense citó el artículo 39 de la Constitución provincial, que establece que el trabajo “es un derecho y un deber social”, y el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina, que obliga a organizar y mantener un servicio público y gratuito de empleo.