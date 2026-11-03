Empleo en plataformas de movilidad: el 65% de los conductores utiliza la app para complementar ingresos Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









Un estudio de CIPPEC sobre DiDi calculó que la plataforma generó un valor agregado bruto de $1,154 billones en 2025, equivalente al 0,14% del PBI, por efectos directos, indirectos e inducidos. Sin embargo, más de la mitad de los conductores utiliza la app para complementar sus ingresos.

La plataforma de movilidad urbana DiDi apuesta ahora a su expansión por el interior, luego de haber ganado terreno en el competitivo mercado del AMBA. Didi

En medio de la caída de los salarios y el encarecimiento de las condiciones de vida, las plataformas digitales de transporte se abren como una alternativa de trabajo extra que complementa los ingresos de los hogares. En el caso de DiDi, el 65% de los conductores encuestados combina la actividad en la aplicación con otras ocupaciones, aunque para más de la mitad representa al menos el 50% de sus ingresos totales. Alrededor del 30% depende exclusivamente de ese trabajo.

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Los datos surgen de un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con el apoyo de DiDi, que analizó el impacto económico y social de la plataforma en Argentina. El relevamiento permite observar cómo se insertan estas actividades en las estrategias laborales de los conductores y qué lugar ocupan en un escenario de búsqueda de ingresos adicionales.

La necesidad de complementar los recursos aparece como el principal motivo para sumarse a la aplicación. Así lo señaló el 58% de los conductores de DiDi Moto y el 55% de quienes trabajan con DiDi Express (auto). El 40% de los conductores de moto la utilizó como alternativa al desempleo, mientras que entre los conductores de autos fue del 34%.

Además, se destaca una evolución en el empleo formal desde la llegada de la plataforma a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba. En CABA, la plataforma comenzó a operar en octubre de 2020 y se estima una reducción de la informalidad de 3,74 puntos porcentuales (p.p.) entre las personas de 20 a 35 años, aunque ese año estuvo fuertemente afectado por la pandemia de Covid-19. En la provincia del centro argentino, desembarcó en junio de 2024 y la caída estimada fue de 4,4 p.p.

"En particular, la evidencia para Buenos Aires y Córdoba muestra reducciones en la proporción de trabajadores sin aportes previsionales tras la entrada de DiDi, lo que es consistente con la hipótesis de que mayores ingresos reducen las barreras a la formalización. Si bien estos resultados deben interpretarse con cautela, aportan evidencia relevante en un contexto donde la informalidad constituye un rasgo estructural del mercado de trabajo", destaca el informe en sus conclusiones.

El impacto laboral no se limita a los conductores En términos de actividad, CIPPEC calculó que la plataforma generó un valor agregado bruto de $1,154 billones en 2025, equivalente al 0,14% del PBI. Este dato surge de tres efectos asociados: uno directo, vinculado con los ingresos generados por los servicios de transporte; otro indirecto, asociado a la demanda de bienes y servicios necesarios para desarrollar esa actividad; y el último inducido, que surge cuando esos ingresos se transforman en consumo y generan nuevos movimientos en otros sectores de la economía. El impacto económico de la plataforma no se limita a los viajes que realizan sus conductores. El movimiento de la actividad alcanza a una cadena de sectores que incluye combustible, mantenimiento de vehículos, seguros, servicios financieros y telecomunicaciones. A esto se suma el efecto del consumo de los hogares, a partir de los ingresos que reciben quienes trabajan mediante la aplicación. Se estima que la actividad de DiDi generó cerca de 14.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos durante 2025, que no incluyen a los conductores que prestan servicios a través de la aplicación. Según el informe, esa contribución equivale a alrededor del 0,1% de las personas ocupadas en Argentina durante 2025. Considerando el tamaño medio de las empresas privadas que declaran empleo en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las 14.000 fuentes de ingreso generadas por DiDi son equivalentes a las oportunidades de trabajo generadas por alrededor de 1.170 empresas.

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