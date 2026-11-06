Dos de cada tres hogares atraviesan dificultades económicas y crece el pesimismo sobre el futuro

Un relevamiento nacional de CEOP Latam muestra que el 58,5% combina un presente complicado con expectativas pesimistas. Los asalariados, tanto formales como informales, aparecen entre los sectores más afectados por el ajuste.

La situación económica de los hogares continúa siendo el principal f oco de preocupación de los argentinos y comienza a proyectar un escenario de mayor pesimismo hacia los próximos meses. Un relevamiento de CEOP Latam exclusivo para Ámbito correspondiente a octubre muestra que dos de cada tres hogares atraviesan una situación de caída, tensión o crisis , mientras que el grupo que enfrenta dificultades económicas pero todavía espera una mejora representa apenas el 7,9% de la población.

El estudio, realizado entre el 19 y el 28 de octubre sobre una muestra de 2.098 personas de todo el país, construyó tres indicadores para medir la percepción económica desde distintas dimensiones. El índice de bienestar económico se ubicó en 33,7 puntos, el de expectativas económicas alcanzó los 34,7 y el de situación laboral quedó en 30,3. En los tres casos, los resultados se encuentran considerablemente por debajo de los 50 puntos que marcan el nivel de equilibrio.

La principal preocupación vuelve a estar vinculada con los ingresos y el empleo . Los bajos sueldos y la falta de trabajo encabezan las menciones, con el 37,1% y el 29,5%, respectivamente. Detrás aparecen la pobreza, con el 17,9%, y la inflación, con el 7,9%. En conjunto, los cuatro problemas económicos reúnen 92,4 menciones cada 100 casos. Además, el 69,4% de los encuestados señaló al menos una dificultad de carácter económico.

El deterioro también se refleja en las decisiones cotidianas de consumo. Según el relevamiento, el 74,4% de los hogares recortó algún gasto, mientras que el 38% se encuentra en una situación de tensión o crisis. Apenas el 33,3% declara estar en una etapa de mejora o estabilidad. El índice de bienestar económico, que contempla la capacidad de llegar a fin de mes, el respaldo ante imprevistos, el consumo, la situación laboral y el endeudamiento, quedó en 33,7 puntos.

El titular de la consultora, Roberto Bacman , considera que el deterioro que excede la coyuntura. "El malestar económico no es una impresión de coyuntura ni el eco de una mala semana, es una condición estructural y transversal de la sociedad argentina de hoy" , sostiene. En esa línea, identifica al consumo y al empleo como los dos terrenos donde el ajuste tiene mayor impacto. "El ajuste se siente, antes que nada, en lo que la gente deja de comprar y en lo que pasa con su trabajo" , plantea.

El deterioro del bolsillo se extiende y la expectativa de mejora alcanza a menos del 8%

Al desagregar ese indicador aparecen dos dimensiones particularmente comprometidas. El consumo obtuvo 25,6 puntos y la situación laboral, 26,6. La dificultad para sostener los gastos habituales y el deterioro de las condiciones de trabajo son, así, los componentes que más pesan sobre la economía doméstica. En el otro extremo, la estructura de deuda alcanzó 40,7 puntos y la capacidad de afrontar un imprevisto, 40,5, aunque también permanecen por debajo del nivel de equilibrio.

El informe identifica cinco grupos según la combinación entre la situación económica actual y las expectativas para los próximos meses. El más numeroso es el de los denominados damnificados, integrado por quienes atraviesan un presente negativo y además esperan que empeore. Representan el 58,5% del total. En contraposición, los ganadores, que tienen una buena situación económica y esperan mejorar, constituyen el 20%.

Los que aguantan, definidos como quienes están mal en el presente pero todavía confían en una mejora futura, representan apenas el 7,9%. Es el grupo que expresa con mayor claridad la persistencia de expectativas favorables pese a las dificultades materiales. Por su parte, los opositores por convicción, que mantienen una situación económica positiva pero no confían en el rumbo, alcanzan el 13,6%.

El segundo indicador, que mide las expectativas para los próximos meses, también ofrece un panorama negativo. El índice general se ubicó en 34,7 puntos y ninguna de sus cuatro dimensiones consiguió superar el umbral de equilibrio. La expectativa sobre el trabajo en el país registró el valor más bajo, con 30,9 puntos, seguida por la economía del hogar, con 31,8. La perspectiva sobre la economía nacional llegó a 35,7, mientras que la expectativa sobre el propio empleo alcanzó los 40,5 puntos.

La diferencia entre la percepción sobre el trabajo propio y la del mercado laboral en general aparece como otro de los datos del relevamiento. Aunque la expectativa individual es relativamente mejor, el indicador se sostiene en parte porque un porcentaje importante de los ocupados considera que su situación continuará igual. Solo el 24% tiene una expectativa positiva sobre su propio trabajo, mientras que el 21% cree que permanecerá sin cambios.

El capítulo laboral presenta el resultado más bajo de los tres índices. Con 30,3 puntos, el indicador que reúne la percepción de los trabajadores ocupados sobre la calidad de su empleo, su situación reciente y sus perspectivas muestra un deterioro extendido. La dimensión referida a la situación laboral de los últimos meses cayó a 22,3 puntos, mientras que la evaluación de la calidad del trabajo respecto del año anterior quedó en 28,2.

Al analizar los resultados según el tipo de ocupación aparece una de las principales conclusiones del estudio. Los asalariados registrados presentan el índice laboral más bajo, con 26,1 puntos, seguidos por los trabajadores informales en relación de dependencia, con 29,4. Los cuentapropistas informales alcanzan 31,4, los profesionales independientes 35 y quienes dirigen o son propietarios de un negocio, 41,9.