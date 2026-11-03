¿Podría ir preso? Las sanciones que enfrenta el arquero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La Justicia española investiga el fallecimiento del delantero del Tenerife, después de un violento choque con el guardametas. El futbolista podría recibir hasta 12 fechas de suspensión y enfrentar consecuencias penales si se determina que existió una conducta imprudente.

La muerte de Jesús de Miguel , futbolista del Tenerife de 30 años , abrió una investigación judicial en España para determinar las circunstancias del choque que sufrió con Jesús Owono , arquero del Andorra , durante un partido de la Segunda División . El delantero falleció este martes después de permanecer internado tras el impacto, mientras que el guardameta podría enfrentar sanciones deportivas y eventuales responsabilidades penales.

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Según informó El País, la Policía Nacional española inició actuaciones para esclarecer si existió un posible delito de homicidio por imprudencia leve . Sin embargo, la apertura del expediente no implica que Owono esté formalmente acusado ni que necesariamente deba afrontar un proceso penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que, ante cualquier fallecimiento producido por causas no naturales, las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación de oficio para establecer qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad jurídica.

En paralelo, los organismos disciplinarios del fútbol español deberán analizar la acción que provocó la expulsión del arquero y determinar si corresponde aplicar una suspensión por la gravedad del episodio.

La legislación española contempla diferentes sanciones para los casos de homicidio imprudente , aunque su aplicación depende del grado de responsabilidad que se determine durante la investigación.

Jesús de MIguel murió tras recibir un duro golpe en el pecho. @CDTOficial

El artículo 142 del Código Penal español establece penas de uno a cuatro años de prisión cuando una muerte se produce como consecuencia de una imprudencia grave.

Por otra parte, los supuestos de imprudencia menos grave pueden recibir multas de entre tres y dieciocho meses, según las circunstancias del caso y la valoración judicial. Sin embargo, la existencia de una investigación no significa que el arquero de 25 años vaya a ser procesado o condenado.

Para que exista responsabilidad penal, la Justicia deberá determinar si Owono realizó una acción imprudente jurídicamente relevante, si el resultado podía preverse y si existía una posibilidad razonable de evitarlo.

También será necesario establecer si el choque formó parte de los riesgos propios de la práctica deportiva o si el futbolista actuó de una manera que excedió los límites permitidos durante el juego.

De acuerdo con El País, el escenario judicial presenta una dificultad adicional: no existen antecedentes en España de un futbolista procesado por un choque fortuito ocurrido durante la práctica de un deporte de contacto. Por ese motivo, todavía resulta prematuro anticipar si la investigación derivará en una acusación formal o si las actuaciones serán archivadas.

Cuántas fechas de suspensión podría recibir el arquero del Andorra

Más allá de las posibles consecuencias judiciales, Jesús Owono también podría enfrentar una sanción dentro del ámbito deportivo.

El artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contempla suspensiones de cuatro a doce partidos para determinadas acciones violentas durante el juego que provoquen lesiones graves.

La expulsión del arquero durante el encuentro podría dar lugar a la aplicación de esta normativa, aunque la decisión dependerá del análisis que realice el organismo disciplinario correspondiente.

Según los especialistas consultados por el medio español, la gravedad del desenlace podría llevar a que se evalúe la sanción máxima de 12 encuentros. No obstante, el reglamento no establece una suspensión automática por el fallecimiento de un rival.

Para definir el castigo, las autoridades deportivas deberán estudiar las características de la jugada, la conducta del arquero y las circunstancias que rodearon el impacto. De esta manera, la investigación penal y el procedimiento disciplinario avanzarán por vías independientes, con criterios y posibles consecuencias diferentes.

Cómo fue el choque que provocó la muerte del futbolista del Tenerife

El trágico episodio ocurrió durante el minuto 97 del encuentro entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en las Islas Canarias.

En una de las últimas acciones del partido, Jesús Owono salió de su arco para disputar una pelota y protagonizó un violento choque con Jesús de Miguel.

Como consecuencia del impacto, el delantero cayó sobre el campo de juego y sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos.

Los profesionales comenzaron las maniobras de reanimación sobre el césped y consiguieron recuperar su pulso, antes de que fuera trasladado para recibir atención especializada.

Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió expulsar al arquero y suspender el encuentro. Pese a los esfuerzos médicos, De Miguel falleció durante la mañana siguiente, a los 30 años. Su muerte provocó una profunda conmoción en el fútbol español y dio lugar a las actuaciones judiciales destinadas a reconstruir el episodio.

La reacción de Jesús Owono tras conocer la gravedad del accidente

Mientras avanzan las investigaciones, trascendieron detalles sobre la reacción del arquero del Andorra durante las horas posteriores al choque. Según publicó Diari d'Andorra, el futbolista de Guinea Ecuatorial permaneció durante la noche en el vestuario, donde lloró y rezó mientras esperaba novedades sobre el estado de salud de Jesús de Miguel.

El guardameta se mantuvo pendiente de la evolución del delantero, cuyo fallecimiento se confirmó a la mañana siguiente. Por su parte, el diario Sport informó que Owono manifestó su intención de comunicarse de manera privada con los familiares de la víctima para pedirles disculpas por lo ocurrido. Por el momento, no existe una resolución judicial ni disciplinaria definitiva sobre la responsabilidad del arquero.

La Justicia deberá determinar si el impacto constituyó un accidente propio de la competencia o si existió una conducta penalmente relevante, mientras que la federación analizará las posibles sanciones deportivas.

Así, el futuro de Jesús Owono permanece abierto tanto en el plano judicial como en el futbolístico, después de una jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel y conmocionó al fútbol español.