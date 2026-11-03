Nicolas Cage reveló que está "viviendo en hoteles" después de un socavón afectará gravemente su casa + Agregar ámbito en









El 8 de septiembre, un socavón de 7,6 metros de profundidad y 9 por 18 metros de diámetro se abrió cerca de la entrada de la casa de Cage en Malibú.

Cage dio detalles de su presente y lo sucedido en su casa en Malibú.

Nicolas Cage habló sobre su situación actual después de que un gran socavón cerca de su casa en California le obligara a evacuarla en septiembre.

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El 8 de septiembre, un socavón de 7,6 metros de profundidad y 9 por 18 metros de diámetro se abrió cerca de la entrada de la casa de Cage en Malibú. El enorme cráter obligó a evacuar 31 viviendas cercanas, incluida la mansión de Cage y su familia. En Halloween, participó en un panel de la Comic Con de Los Ángeles, donde informó a los asistentes sobre su situación de vivienda.

Así fue el derrumbe en la casa de Nicolas Cage. Gentileza - @USBornNRaised El presente de Nicolas Cage “Actualmente estoy un poco sin hogar”, dijo. “Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”.

Las autoridades aún no han determinado cómo se formó el socavón, pero probablemente fue causado por el huracán Marie, de una intensidad inusual, que azotó California a principios de septiembre. La tormenta tropical provocó grandes olas e inundaciones en algunas viviendas costeras del sur de California.

No obstante, Cage se mantuvo positivo durante el panel y compartió sus planes alternativos para Halloween ahora que se encuentra fuera de su casa.

“No tengo niños pidiendo dulces como los de antes, con los que me gustaría disfrutar esta noche”, dijo. “Llevaré a mi hija a pedir dulces a algún lugar de Santa Mónica, pero voy a ver una película cuyo director fue nominado a peor director en los premios Razzie: ‘El resplandor’. ¡La dirigió fatal! La veré esta noche. Después de acostar a mi hija, pondré ‘El resplandor’”. Recientemente se reveló que Cage participará en la quinta temporada de True Detective de HBO, junto a Antonio Banderas. En el cine, Cage protagonizará la película Madden de Amazon MGM, en la que interpreta al entrenador de fútbol americano John Madden, que se estrena el 11 de noviembre.