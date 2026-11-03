Lionel Scaloni presentó la primera lista de convocados de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

La Selección enfrentará a Uruguay y Costa Rica para cerrar el año. Dibu Martínez estará en la nómina, mientras que Romero, De Paul y Lautaro quedaron afuera.

El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista de 28 convocados de la Selección argentina para los últimos dos compromisos del calendario 2026. La Albiceleste jugará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera y recibirá a Costa Rica el martes 17 en Córdoba, en una convocatoria marcada por ausencias importantes y algunas caras nuevas.

Una de las principales novedades es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante un encuentro del Chelsea frente al Everton por la Premier League. El arquero ya había anticipado en una entrevista que esperaba formar parte de la nómina.

La convocatoria también representa un nuevo escenario para el seleccionado, que tendrá que afrontar estos compromisos sin varios futbolistas habituales. Entre las ausencias más destacadas aparecen Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, quienes atraviesan distintas lesiones, además de otros nombres que quedaron afuera por decisión técnica.

Además de Romero y Lautaro, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos por decisión del entrenador. Sus bajas se producen en una etapa de renovación del plantel, con la mirada puesta en el próximo ciclo de la Selección argentina.

La nómina tampoco cuenta con Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes ya no forman parte del equipo nacional tras sus respectivos retiros. A ellos se suman Nahuel Molina y Leandro Paredes, que quedaron afuera por suspensión.

De esta manera, Scaloni tendrá que reorganizar distintas posiciones para los dos encuentros que se disputarán en el país. La convocatoria combina futbolistas que forman parte de la base habitual del seleccionado con jugadores que buscan sumar minutos y oportunidades.

Las caras nuevas y los regresos en Argentina

Entre las principales novedades aparecen Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, y Mariano Troilo, actualmente en Parma. Ambos fueron convocados y tendrán la posibilidad de mostrarse durante la última fecha FIFA del año.

También se destaca el regreso de Gonzalo Montiel, quien no había integrado las convocatorias para los amistosos disputados durante septiembre y octubre. El lateral de River vuelve a estar entre las opciones del entrenador para los compromisos de noviembre.

La lista completa de convocados de Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

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