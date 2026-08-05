Qué lugares visitará el papa León XIV en su viaje a la Argentina + Agregar ámbito en









El pontífice vendrá al país en noviembre, luego de más de 30 años de la última visita de un Papa en el país. El canciller Pablo Quirno dará más detalles este miércoles en conferencia.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. ewtn.it

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica. Con el cronograma ya oficializado por el Vaticano, comenzó el trabajo de organización de una gira que, según explicó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tendrá un fuerte contenido pastoral y buscará fortalecer la fe de los creyentes más que convertirse en un acontecimiento político o institucional.

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El prelado sostuvo que la confirmación fue el resultado de meses de diálogo y planificación, mientras la Santa Sede terminaba de definir la agenda internacional del pontífice para el segundo semestre.

El arzobispo García Cuerva sostuvo que la visita oficial de León XIV a la Argentina despierta expectativa y manifestó: "Sabíamos del viaje a España. Ya había estado previamente en África, entonces la posibilidad estaba puesta en el segundo semestre(...) Se trabajó, se esperó, se conversó mucho y finalmente se dio".

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026 Qué lugares visitará León XIV en la Argentina Según el cronograma difundido por el sitio web oficial del Vaticano, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján durante su estadía. Si bien todavía resta conocerse la agenda detallada de misas, encuentros y actividades oficiales, se espera que en las próximas semanas la Santa Sede publique el programa completo del viaje apostólico.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. La última visita de un pontífice fue la de Juan Pablo II en 1987, mientras que Francisco, pese a haber nacido en el país, nunca regresó durante su pontificado. Por ese motivo, el viaje genera una gran expectativa tanto en el ámbito político como en el religioso.

Tras la oficialización del viaje, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales y confirmó que el Gobierno ya había extendido una invitación formal al Pontífice a comienzos de año. El mandatario calificó la llegada de León XIV como "una visita histórica para todos los argentinos". Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026 En su publicación, Milei escribió: "ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA . Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos." El mensaje fue difundido poco después de que el Vaticano confirmara el itinerario de la gira sudamericana del Pontífice, que también incluirá escalas en Uruguay y Perú. Una gira regional por tres países El recorrido comenzará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, continuará en la Argentina hasta el día 11 y concluirá en Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre. El Vaticano informó que el viaje responde a invitaciones formuladas por las autoridades civiles y eclesiásticas de los tres países.