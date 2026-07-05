El comercio con Brasil cerró junio casi en equilibrio tras una fuerte baja de las importaciones + Agregar ámbito en









El rojo bilateral fue de apenas u$s40 millones, casi 94% menos que un año atrás. La mejora se explicó por un aumento de las exportaciones y una fuerte caída de las importaciones, especialmente en el sector automotor.

Según ABECEB, se pueden seguir acortando las importaciones a Brasil

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil cerró junio casi en equilibrio. El déficit bilateral fue de apenas u$s40 millones, una baja cercana al 94% frente al rojo de u$520 millones registrado en el mismo mes de 2025.

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La mejora también se reflejó en el acumulado del primer semestre: entre enero y junio, el déficit comercial con Brasil fue de u$s993 millones, un 66% menos que los u$s2.947 millones registrados en igual período del año pasado, según un informe de la consultora Abeceb.

La reducción del rojo respondió a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones. En junio, las ventas argentinas a Brasil crecieron 16,9% interanual, mientras que las compras desde ese país cayeron 18,1%. Como resultado, el flujo total de comercio bilateral se redujo 4%, hasta u$s2.610 millones.

El ajuste vino por el lado automotor El principal factor detrás de la caída del déficit fue la fuerte baja de las importaciones, especialmente las vinculadas al sector automotor. Las compras de vehículos de carretera se desplomaron 65,6%, las de vehículos para transporte de mercancías bajaron 55% y las de autos de pasajeros retrocedieron 41,1%.

Según Abeceb, la merma en las compras automotrices se explica por una combinación de sobrestock en Argentina, menor demanda interna, caída en los patentamientos y una diversificación de proveedores desde Brasil hacia China y otros países fuera del Mercosur.

Del lado exportador, las ventas argentinas a Brasil sumaron u$s1.285 millones en junio. El mayor impulso provino del sector petrolero y petroquímico: los envíos de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos crecieron 4.285% interanual, mientras que las exportaciones de polímeros de etileno avanzaron 105,2%. Según Abeceb, la merma en las compras automotrices se explica por una combinación de sobrestock en Argentina El sector automotriz tuvo una fuerte incidencia en esa caída El desempeño automotor exportador fue mixto. Cayeron las ventas de autos de pasajeros y de motores, aunque crecieron las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías. En el agro, en cambio, se registraron bajas en trigo, centeno y cebada, en parte por una mayor orientación de los exportadores hacia mercados asiáticos. Hacia adelante, el informe señala que la reciente suba del tipo de cambio, la debilidad del consumo, el estancamiento de la industria local y la apertura parcial a proveedores extra-Mercosur podrían seguir acotando las importaciones desde Brasil. En tanto, las exportaciones argentinas podrían sostener una dinámica más favorable por la cosecha y los precios de la energía, aunque limitadas por una economía brasileña que continúa condicionada por tasas altas, salarios comprimidos e incertidumbre electoral.