Gustavo Petro denunciará penalmente a Daniel Noboa por calumnias tras acusaciones de vínculos con el narcotráfico

El presidente colombiano anunció acciones judiciales contra su par ecuatoriano tras rechazar las acusaciones sobre supuestos nexos con el narcotráfico durante su visita en Ecuador.

Petro rechaza las acusaciones y confirma que avanzará con una denuncia penal contra Noboa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , confirmó que presentará una denuncia penal contra su par de Ecuador, Daniel Noboa , por el delito de calumnia , tras las declaraciones que pusieron en duda su visita a la ciudad de Manta, en Ecuador, y lo vincularon con supuestos contactos con el crimen organizado.

El mandatario colombiano rechazó de forma categórica las acusaciones y aseguró que su estadía en territorio ecuatoriano se desarrolló bajo supervisión oficial. “He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí” , afirmó en su cuenta de X.

Además, insistió en que estuvo acompañado tanto por fuerzas ecuatorianas como por su propio equipo de seguridad. Según explicó, existen testigos y registros periodísticos que respaldan su versión de los hechos y descartan cualquier irregularidad durante su estadía.

Petro también vinculó el conflicto con su reclamo por la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , a quien considera un preso político: “Me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador (...) A Jorge Glas lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregué a Colombia” , sostuvo.

He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo…

El presidente explicó que uno de los motivos de su visita a Manta fue precisamente interceder por Glas, en medio de cuestionamientos a las condiciones en las que se encuentra detenido.

Petro negó vínculos con el crimen organizado

Frente a las sospechas planteadas desde Ecuador, Petro negó cualquier tipo de contacto con organizaciones criminales. “No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, señaló.

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En la misma línea, detalló que su alojamiento fue austero y transparente. “No encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, agregó, al remarcar que la prensa tuvo acceso al lugar donde se hospedó.

Las acusaciones de Daniel Noboa y nuevo cruce regional

Las declaraciones de Petro surgieron luego de que Noboa afirmara en una entrevista que existe una investigación sobre la posible presencia del mandatario colombiano en entornos vinculados al narcotráfico, incluyendo una supuesta cercanía con alias Fito, líder de una organización criminal.

“Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, había señalado Noboa, alimentando la controversia.

Desde el entorno de Petro, tanto la Cancillería como voceros oficiales rechazaron de plano esas versiones y aseguraron que el presidente no tiene ningún vínculo con el delincuente.

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Un conflicto que escala en lo diplomático

En medio de la tensión, Petro adelantó que hará pública información sobre extradiciones realizadas durante su gobierno para demostrar transparencia. “Publicaré la lista de ecuatorianos extraditados por mi mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede duda de nuestra actividad”, afirmó.

El mandatario también denunció presiones externas y la intervención de sectores políticos para deteriorar las relaciones internacionales de su gobierno, en un nuevo capítulo de tensión entre Colombia y Ecuador que podría escalar en el plano diplomático.