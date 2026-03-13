¡Atención ahorristas! Cómo cambiar tu cafetera por un modelo nuevo a mitad de precio

Dos de las cadenas de supermercados más famosos de Argentina ofrecen descuentos imperdibles en cafeteras y máquinas express.

Para acompañar a sus clientes fanáticos del café, distintas cadenas de supermercados lanzaron promociones en cafeteras de diferentes marcas y estilos. Las ofertas incluyen modelos de filtro, máquinas express y cafeteras de émbolo , lo que permite encontrar opciones tanto para quienes buscan un equipo económico, como para quienes quieren preparar café con calidad similar a la de una cafetería.

Además de los precios en descuento, varias promociones suman planes de financiación en cuotas sin interés, combos 2x1 y beneficios con tarjetas propias de cada cadena , lo que vuelve aún más atractivas estas oportunidades para renovar electrodomésticos o equipar la cocina. Entre las cadenas que lideran estas promociones aparecen Carrefour y Coto , que durante estas semanas publicaron descuentos importantes en distintos modelos de cafeteras.

Las promociones de cafeteras reflejan una tendencia que viene creciendo en Argentina y en muchos países: el interés por preparar café en casa con métodos cada vez más variados.

Mientras que las cafeteras de filtro siguen siendo las más elegidas por su precio accesible y facilidad de uso , las máquinas express y los métodos manuales, como las cafeteras de émbolo o prensa francesa, ganaron popularidad entre quienes buscan experimentar con diferentes estilos de café.

En este contexto, las promociones de supermercados aparecen como una oportunidad para acceder a estos equipos a precios más bajos que los habituales , especialmente cuando se combinan con cuotas sin interés o promociones por volumen. Para quienes estaban pensando en renovar su cafetera o iniciarse en el mundo del café casero, estas ofertas pueden representar una buena ocasión para hacerlo con un gasto menor.

Las promociones abarcan una gran variedad de equipos, desde cafeteras simples pensadas para el café diario, hasta máquinas más completas que permiten preparar expresos, cappuccino o café filtrado con mayor precisión. Esto hace que las ofertas resulten atractivas tanto para consumidores ocasionales como para quienes buscan mejorar su experiencia al preparar café en casa, una tendencia que creció en los últimos años.

cafetera espresso Pixabay

Los descuentos en Carrefour

carrefour.jpg

En Carrefour se pueden encontrar algunas de las rebajas más importantes del mercado, con descuentos que llegan hasta el 53% en determinados modelos. Además, muchas de las ofertas están incluidas en promociones de 2x1 en pequeños electrodomésticos, lo que permite adquirir dos productos por el precio de uno.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Cafetera eléctrica de filtro Sansei Casa9118BP 0,75 L (53% off): $23.999 (antes $51.799).

Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 (promo 2x1): $41.500 cada una.

Cafetera express Mandine inox MEC1450 (2x1): $146.500 cada una.

Cafetera de émbolo TF25 350 ml con segunda unidad al 80% de descuento: $13.194.

Cafetera Mandine MCM900W blanca simil madera (2x1): $29.500 cada una.

Cafetera eléctrica Electrolux Efficient ECM12 600 ml (26% off): $42.999.

Cafetera Mandine acero inoxidable MCM6011T (2x1): $36.500 cada una.

En muchos casos, estas promociones también permiten pagar hasta en 12 cuotas fijas sin interés, especialmente utilizando tarjetas como Visa o los planes de financiación propios del supermercado.

La estrategia de descuentos apunta a impulsar las ventas de pequeños electrodomésticos, un segmento que suele tener gran demanda en fechas especiales o durante campañas de promociones.

Los descuentos en Coto

COTO.jpg

El supermercado Coto también lanzó promociones en distintas cafeteras, con descuentos que rondan entre el 15% y el 25%, además de opciones de pago en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Entre los modelos disponibles dentro de las ofertas se destacan:

Cafetera filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off): $26.349,15.

Cafetera ATMA Essential CA2180P (15% off): $25.796,65.

Cafetera TOP HOUSE C-GC (15% off): $56.609,15.

Cafetera MOULINEX City Perfecta (15% off): $39.354,15.

Cafetera TOP HOUSE CM1705 (15% off): $75.759,65.

Cafetera TOP HOUSE CA1707 (25% off): $67.392,01.

Cafetera TOP HOUSE CM1301B (15% off): $33.999,15.

Cafetera TOP HOUSE CM-30000BE (20% off): $88.799,20.

Cafetera TOP HOUSE C-NV (20% off): $42.375,20.

En la mayoría de los casos, estas promociones se aplican pagando con Comunidad Coto, el programa de beneficios del supermercado que permite acceder a descuentos exclusivos y planes de financiación.