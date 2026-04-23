Última semana para aprovechar estos descuentos en DIA

Los supermercados DIA ofrecen promociones durante todo el mes, para que el cliente acceda a beneficios en múltiples categorías, dentro de un mismo establecimiento. La oferta abarca alimentos de almacén, bebidas, carnes, lácteos y productos de limpieza. Sin embargo, los descuentos son combinables con promociones que varían según el día y el medio de pago seleccionado, por lo que organizar las compras de la semana resulta clave para maximizar el ahorro.