SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de abril 2026 - 07:00

Última semana para aprovechar estos descuentos en DIA

Conocé todas las promociones según banco y categoría que ofrece esta cadena de supermercados durante el mes de abril.

Los descuentos están disponibles hasta el 30 de abril inclusive, en todas las sucursales del país.

Los descuentos están disponibles hasta el 30 de abril inclusive, en todas las sucursales del país.

Los supermercados DIA ofrecen promociones durante todo el mes, para que el cliente acceda a beneficios en múltiples categorías, dentro de un mismo establecimiento. La oferta abarca alimentos de almacén, bebidas, carnes, lácteos y productos de limpieza. Sin embargo, los descuentos son combinables con promociones que varían según el día y el medio de pago seleccionado, por lo que organizar las compras de la semana resulta clave para maximizar el ahorro.

De acuerdo al siguiente esquema, se pueden alcanzar descuentos de acuerdo a cada entidad bancaria:

Informate más

Lunes

  • Banco Columbia: 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por operación

  • Beneficios Anses: 10% de descuento en tienda, con tope de $1.000 por compra

Martes

  • Tarjeta Naranja: 20% de descuento online, con tope de $8.000 por semana

  • Prex: 25% de descuento online, con tope de $6.000

  • Banco del Sol (débito): 25% de descuento en tienda y online, con tope de $5.000 mensual

  • Modo Banco Santa Fe: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 por semana

Miércoles

  • Mercado Pago: 15% de descuento online sin mínimo de compra

  • Banco Nación con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal y mínimo de $30.000

  • Mercado Pago en tienda: 15% de descuento sin mínimo de compra

Jueves

  • Banco Galicia con Modo: 25% de descuento online, con tope de $15.000 mensual

  • Eminent Modo: 30% de descuento online, con tope de $20.000 mensual

  • Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés en tienda y online

  • Banco Entre Ríos con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal

  • Personal Pay: 25% de descuento en tienda con topes según nivel (Nivel 1: $6.000 / Nivel 2: $8.000 /Nivel 3: $12.000 por semana)

  • Prex: 20% de descuento en tienda, con tope de $6.000

Viernes

  • Banco Columbia: 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por transacción

  • Ualá: 25% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 mensual

  • Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés

Sábado

  • Banco Santander con Modo: 25% de descuento en tienda y online, con tope de $20.000 mensual

  • Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés

  • Tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal: 3 cuotas sin interés en tienda

Domingo

  • Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés en tienda y online

  • Sidecreer: 10% de descuento en 2 o 3 cuotas sin interés en tienda, con tope de $1.500 por operación

dia.jpg
Supermercado DÏA en Argentina.
Supermercado DÏA en Argentina.

Los "ahorrames" hasta el 30 de abril

Todos los descuentos que podés aprovechar antes de que termine el mes en cualquier sucursal del supermercado DIA según categoría:

Comidas, snacks y aderezos

  • caldo de verduras gallina Maggi x114gr: $1390 (Precio regular: $1729)

  • polenta Presto Pronta x500gr:$1275 (Precio regular: $1500)

  • ketchup Hellmans x 250gr:$1930 (Precio regular: $2270)

  • puré de Papas cremoso Maggi x125gr: $2170 (Precio regular: $2709)

  • mix de sabores Norteño/Francés/Mediterráneo/Romero/Verduras/Ciboulette Knorr x24gr: $1256 (Precio regular: $1570)

  • caldo de carne/gallina/verduras Knorr x12 unidades: $2180 (Precio regular: $2725)

  • aderezo picante/ajo/sabor asado Hellmann´s x250gr: $2790 (Precio regular: $3280)

  • snack sabor queso Doritos x129gr: $3800 (Precio regular: $5400)

  • papas fritas clásicas 85gr Lays: $3090 (Precio regular: $3850)

  • mayonesa liviana Hellmann´s x475gr: $2240 (Precio regular: $2800)

  • snacks ondulados ketchup cheetos x80gr: $3090 (Precio regular: $3850)

  • puré de tomate arcor x520gr: $870 (Precio regular: $1028)

Bebidas alcohólicas

  • amargo blanco/limón/citrus/serrano Tres Torres x1,5L: $1209 (Precio regular: $1570)

  • amargo cero limón/cuyano/serrano/pomelo terma x 1,5L: $2160 (Precio regular: $2700)

  • vino blanco/tinto/clásico Viñas de Alvear x1,25L $2990 (Precio regular: $3850)

  • vino Malbec Chacabuco x750ml: $4690 (Precio regular: $5310)

  • vino Malbec Estate Los Haroldos x750ml: $5590 (Precio regular: $6370)

  • vino reserva Malbec Saint Felicien x750ml: $11990 (Precio regular: $15940)

  • vino Malbec selección de viñedos Alamos x750ml: $7890 (Precio regular: $10310)

  • vino reserva Malbec Fond de Cave x750ml: $10990 (Precio regular: $13830

  • vino Malbec Chardonnay Los Intocables x750ml: $10690 (Precio regular: $12760)

  • americano lima limón Gancia x473ml: $2440 (Precio regular: $3250)

  • aperitivo varios sabores Dr. Lemon x1L $3889 (Precio regular: $4750)

Higiene personal

  • desodorante corporal wild rose/ocean rush Rexona x150ml: $4599 (Precio regular: $6140)

  • jabón líquido para manos cuidado personal y protección antibacterial $4990 (Precio regular: $6680)

  • crema corporal avena y karité/exotic naturals stives x350ml: $5599 (Precio regular: $7490)

  • máscara para el cabello bond intense uv repaire Dove x250gr: $8550 (Precio regular: $15560)

  • desodorante en aerosol men varias fragancias Nivea x150ml: $3590 (Precio regular: $4485)

  • crema facial cuidado nutritivo nivea x100ml $6150 (Precio regular: $7689)

  • crema corporal soft milk Nivea x250ml $5890 (Precio regular: $7390)

  • shampoo acondicionador glycolic gloss Elvive: $7140 (Precio regular: $10990)

  • desodorante en aerosol femenino varias fragancias Nivea x150ml: $3590 (Precio regular: $4485)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias