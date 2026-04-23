Los supermercados DIA ofrecen promociones durante todo el mes, para que el cliente acceda a beneficios en múltiples categorías, dentro de un mismo establecimiento. La oferta abarca alimentos de almacén, bebidas, carnes, lácteos y productos de limpieza. Sin embargo, los descuentos son combinables con promociones que varían según el día y el medio de pago seleccionado, por lo que organizar las compras de la semana resulta clave para maximizar el ahorro.
Última semana para aprovechar estos descuentos en DIA
Conocé todas las promociones según banco y categoría que ofrece esta cadena de supermercados durante el mes de abril.
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Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este miércoles 22 de abril
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Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este martes 21 de abril y cómo aprovecharlas
De acuerdo al siguiente esquema, se pueden alcanzar descuentos de acuerdo a cada entidad bancaria:
Lunes
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Banco Columbia: 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por operación
Beneficios Anses: 10% de descuento en tienda, con tope de $1.000 por compra
Martes
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Tarjeta Naranja: 20% de descuento online, con tope de $8.000 por semana
Prex: 25% de descuento online, con tope de $6.000
Banco del Sol (débito): 25% de descuento en tienda y online, con tope de $5.000 mensual
Modo Banco Santa Fe: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 por semana
Miércoles
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Mercado Pago: 15% de descuento online sin mínimo de compra
Banco Nación con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal y mínimo de $30.000
Mercado Pago en tienda: 15% de descuento sin mínimo de compra
Jueves
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Banco Galicia con Modo: 25% de descuento online, con tope de $15.000 mensual
Eminent Modo: 30% de descuento online, con tope de $20.000 mensual
Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés en tienda y online
Banco Entre Ríos con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal
Personal Pay: 25% de descuento en tienda con topes según nivel (Nivel 1: $6.000 / Nivel 2: $8.000 /Nivel 3: $12.000 por semana)
Prex: 20% de descuento en tienda, con tope de $6.000
Viernes
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Banco Columbia: 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por transacción
Ualá: 25% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 mensual
Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés
Sábado
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Banco Santander con Modo: 25% de descuento en tienda y online, con tope de $20.000 mensual
Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés
Tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal: 3 cuotas sin interés en tienda
Domingo
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Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés en tienda y online
Sidecreer: 10% de descuento en 2 o 3 cuotas sin interés en tienda, con tope de $1.500 por operación
Los "ahorrames" hasta el 30 de abril
Todos los descuentos que podés aprovechar antes de que termine el mes en cualquier sucursal del supermercado DIA según categoría:
Comidas, snacks y aderezos
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caldo de verduras gallina Maggi x114gr: $1390 (Precio regular: $1729)
polenta Presto Pronta x500gr:$1275 (Precio regular: $1500)
ketchup Hellmans x 250gr:$1930 (Precio regular: $2270)
puré de Papas cremoso Maggi x125gr: $2170 (Precio regular: $2709)
mix de sabores Norteño/Francés/Mediterráneo/Romero/Verduras/Ciboulette Knorr x24gr: $1256 (Precio regular: $1570)
caldo de carne/gallina/verduras Knorr x12 unidades: $2180 (Precio regular: $2725)
aderezo picante/ajo/sabor asado Hellmann´s x250gr: $2790 (Precio regular: $3280)
snack sabor queso Doritos x129gr: $3800 (Precio regular: $5400)
papas fritas clásicas 85gr Lays: $3090 (Precio regular: $3850)
mayonesa liviana Hellmann´s x475gr: $2240 (Precio regular: $2800)
snacks ondulados ketchup cheetos x80gr: $3090 (Precio regular: $3850)
puré de tomate arcor x520gr: $870 (Precio regular: $1028)
Bebidas alcohólicas
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amargo blanco/limón/citrus/serrano Tres Torres x1,5L: $1209 (Precio regular: $1570)
amargo cero limón/cuyano/serrano/pomelo terma x 1,5L: $2160 (Precio regular: $2700)
vino blanco/tinto/clásico Viñas de Alvear x1,25L $2990 (Precio regular: $3850)
vino Malbec Chacabuco x750ml: $4690 (Precio regular: $5310)
vino Malbec Estate Los Haroldos x750ml: $5590 (Precio regular: $6370)
vino reserva Malbec Saint Felicien x750ml: $11990 (Precio regular: $15940)
vino Malbec selección de viñedos Alamos x750ml: $7890 (Precio regular: $10310)
vino reserva Malbec Fond de Cave x750ml: $10990 (Precio regular: $13830
vino Malbec Chardonnay Los Intocables x750ml: $10690 (Precio regular: $12760)
americano lima limón Gancia x473ml: $2440 (Precio regular: $3250)
aperitivo varios sabores Dr. Lemon x1L $3889 (Precio regular: $4750)
Higiene personal
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desodorante corporal wild rose/ocean rush Rexona x150ml: $4599 (Precio regular: $6140)
jabón líquido para manos cuidado personal y protección antibacterial $4990 (Precio regular: $6680)
crema corporal avena y karité/exotic naturals stives x350ml: $5599 (Precio regular: $7490)
máscara para el cabello bond intense uv repaire Dove x250gr: $8550 (Precio regular: $15560)
desodorante en aerosol men varias fragancias Nivea x150ml: $3590 (Precio regular: $4485)
crema facial cuidado nutritivo nivea x100ml $6150 (Precio regular: $7689)
crema corporal soft milk Nivea x250ml $5890 (Precio regular: $7390)
shampoo acondicionador glycolic gloss Elvive: $7140 (Precio regular: $10990)
desodorante en aerosol femenino varias fragancias Nivea x150ml: $3590 (Precio regular: $4485)
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