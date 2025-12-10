Las personas que tengan estos celulares podrán viajar gratis en subte durante diciembre 2025 + Seguir en









Una billetera virtual lanza una promoción que reintegra el 100% del viaje en subte durante todo el mes además de beneficios con descuentos en otros rubros

No es necesario ser cliente de la billetera virutal para poder acceder al beneficio.

Cada mes las distintas aplicaciones lanzan promociones con descuentos y reintegros, que se vuelven una gran oportunidad para ahorrar. En esa línea, Buepp ofrece un abanico de beneficios muy variados que vale la pena aprovechar, con opciones para distintos tipos de consumos y necesidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante todo diciembre de 2025, quienes tengan un celular con tecnología NFC podrán viajar gratis en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires gracias a un beneficio especial de la billetera virtual Buepp, del Banco Ciudad. El sistema permite pagar el viaje simplemente apoyando el teléfono en los molinetes habilitados.

Buepp: descuento del 100% en subtes Para poder tener acceso a estos beneficios se debe contar con la aplicación descargada en el dispositivo. Sencillo como registrar un usuario con celular y mail, escanear el DNI y validar tu identidad con una selfie.

La promoción plantea reintegrar el total del valor de cada viaje, todos los días, con un tope mensual de $10.000 por usuario. Es necesario contar con saldo en la cuenta para poder acceder al beneficio y activar el modo de pago sin contacto NFC en el dispositivo.

BUepp.webp Otros descuentos de Buepp en diciembre 2025 Además del viaje gratis en subte, Buepp ofrece una serie de descuentos durante diciembre:

SUBE: 50% de reintegro en recargas (tope mensual: $2.000).

Primeras compras: 50% de descuento en las primeras cinco compras (tope de $2.000 por transacción).

25% los lunes en Jumbo, Disco, Vea, Chango Más, Libertad, La Amistad, Cordiez y Mercamax (tope semanal: $10.000).

30% los lunes en COTO con tarjeta de crédito (tope semanal: $10.000).

Combustibles: 10% los domingos en YPF y 15% para Plan Sueldo y Jubilados (tope semanal: $4.000 + $2.000 adicionales).

Cines: 50% los sábados (tope mensual: $10.000).

Desayunos: 30% los miércoles (tope mensual: $3.000).

Librerías y jugueterías: 30% los viernes (tope mensual: $10.000).

Indumentaria y perfumerías: 30% los martes (tope mensual: $30.000).

Hogar: 30% los jueves (tope mensual: $30.000).

Patentes: 20% todos los días (tope mensual: $10.000).

ABL CABA: 20% de descuento (tope mensual: $5.000).

Temas billetera virtual