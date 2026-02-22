Continúan los depósitos de ANSES en la última semana de febrero + Seguir en









El organismo previsional informó las personas que recibirán el pago de la prestación antes de que termine el segundo mes del año.

Los últimos depositos de ANSES en febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza en la última semana de febrero 2026 el cronograma de pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los beneficiarios recibirán sus haberes según la terminación del DNI, con montos actualizados por el ajuste del 2,85% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025. Este incremento busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico con persistente inflación.

El organismo mantiene el refuerzo económico de $70.000 para jubilados y pensionados con los ingresos más bajos. Este bono se acredita automáticamente junto con el haber principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar también recibirán sus depósitos en las mismas fechas establecidas para las asignaciones familiares.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en febrero Los montos con el aumento del 2,85% para febrero 2026 son los siguientes:

Jubilaciones y pensiones: Jubilación mínima: $359.254 (con el bono de $70.000, el total asciende a $429.254)

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (incluye el bono)

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,05

Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35 Asignaciones familiares: Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por menor

AUH con discapacidad: $420.354

Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (primer rango de ingresos)

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186 Beneficios complementarios: Un hijo o titulares de Asignación por Embarazo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche: $48.691 (para embarazadas y familias con niños menores de 3 años) ANSES.jpg Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 Los beneficiarios pueden verificar las fechas exactas de cobro y el medio de pago a través de la aplicación "Mi ANSES" o en la página web oficial del organismo. Los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada sin necesidad de gestiones adicionales.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI 8: 23 de febrero

DNI 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo: DNI 8: 24 de febrero

DNI 9: 25 de febrero Tarjeta Alimentar (para titulares de AUH y AUE): DNI 8: 23 de febrero

DNI 9: 24 de febrero