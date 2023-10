Las transferencias no automáticas a las provincias crecieron por encima de la inflación

Las transferencias no automáticas o discrecionales del Estado nacional a las provincias y la ciudad de Buenos Aires sumaron $267.910 millones en septiembre y registraron un incremento interanual del 214%, crecimiento sin precedentes en los últimos años . Así lo informó la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

Cabe aclarar que las transferencias no automáticas o discrecionales no están sujetas a porcentajes predeterminados, a diferencia de las automáticas, que están compuestas por la Coparticipación Federal de Impuestos, leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal. Es decir que no se rigen por mecanismos prestablecidos, sino por diferentes circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras, necesidad de financiamiento de obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.