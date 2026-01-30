Juan Pablo Valdés recibió a Diego Santilli en Corrientes y le abrió la puerta a la reforma laboral

"Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral", afirmó el gobernador tras recibir al ministro del Interior. Nación transferirá $3.000 a la provincia por las inundaciones.

Juan Pablo Valdés y Diego Santilli se reunieron en la Casa de Gobierno de Corrientes.

Diego Santilli se reunió este viernes en Corrientes con el gobernador Juan Pablo Valdés , quien le abrió la puerta a la reforma laboral. "Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral. Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, aseguró el mandatario en el tramo final de las negociaciones , antes de que el Senado debate el proyecto.

Un día después de participar de un encuentro con los jefes provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Corrientes), el ministro del Interior sumó una nueva estación a su tour federal, que ya lo llevó a visitar Chubut , Chaco , Mendoza , San Juan , Salta , Neuquén y Entre Ríos .

En esta ocasión, además de poner sobre la mesa la reforma laboral, el funcionario llevó un temario que incluye la ley penal juvenil , l a Ley de Glacia res y el acuerdo con el Mercosur , todos temas que se discutirán durante las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei .

Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno de Corrientes, Santilli y Valdés destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral.

El ministro reiteró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Por su parte, Valdés manifestó: “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral. Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”.

“Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”, precisó.

Además, el ministro le adelantó al gobernador que el Gobierno Nacional enviará ATN por $3.000 millones a Corrientes en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis que atraviesa la provincia por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

De cara al debate de la reforma laboral en el Senado, Corrientes es una parada crucial, ya que el gobernador Juan Pablo Valdés tiene influencia sobre los tres legisladores de la provincia: el peronista Carlos "Camau" Espínola y los radicales Eduardo Vischi y María Valenzuela.

Aunque proviene del justicialismo, Espínola cerró filas con el oficialismo correntino el año pasado, en la antesala de las elecciones ejecutivas que le dieron la victoria al hermano de Gustavo Valdés, anterior mandamás local.

Los Valdés, en tanto, mantienen su pertenencia radical, pero se plegaron a nivel nacional a Provincias Unidas (PU), el frente que comparten con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal.

Aunque comandan seis distritos, su representación en la Cámara alta es mínima, ya que su bloque lo integran "Camau" y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti. Por eso, en la escudería esperan sumar nuevos dirigentes para ensanchar la bancada durante febrero.