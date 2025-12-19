La postergación del debate de la reforma laboral podría detener las ventas de autos de alta gama

Se podría frenar la venta de autos de alto precio hasta que salga la norma. En las exenciones al Impuesto a las Ganancias no habría un efecto similar.

La demora en aprobar la reforma laboral puede afectar el negocio de los autos de alta gama, entre otros.

La postergación hasta el 10 de febrero del inicio del tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que incluye un capitulo para eliminación o reducción de impuestos, podría tener ciertos efectos negativos tanto en inversiones de mercado como en el freno en decisiones de compra de autos de alto valor.

Así lo señaló en tributarista Sebastián Domínguez, quien planteó que podría postergarse las decisiones de inversiones o de compras de parte de las personas. Esto se debería más que nada a desconocimiento del texto que debatirá la Cámara alta el año que viene.

En lo relacionado con las exenciones que se plantean al Impuesto Cedular para inversiones financieras y la venta de vivienda, y al impuesto a las Ganancias para alquiler, el CEO de SDC Asesores Tributarios indicó que “esto es algo que se está preguntando a mucha gente”.

“La respuesta está en el propio proyecto de ley. El proyecto establece para estas exenciones al Impuesto a las Ganancias que van a tener efecto a partir del primero de enero de 2026” , aclaró.

El asesor tributario indicó que, “si el proyecto se convierte en ley en febrero o en marzo, no importa ya que eso va a tener efecto retroactivo al 1° de enero 2026 si es que se aprueba con el texto actual”.

De esa manera, que no tendría sentido que alguien que tuviera dinero para invertir postergue su decisión para no quedar alcanzado por el beneficio. Hay que tener en cuenta que las inversiones realizadas durante 2025 no entrarían.

Impuestos internos: se puede frenar el consumo

En lo vinculado a la derogación de impuestos internos para la compra de autos de mayor valor, embarcaciones y aviones, entre otros, el manejo es diferente, porque el texto señala que la norma entra vigencia al mes siguiente de quedar aprobada.

“Entonces, si se aprueba el proyecto de ley en febrero, este efecto lo sería para impuestos internos sobre los automóviles, motos, seguros, servicio de telefonía celular satelital a partir del primero de marzo”, indicó el contador público.

Al respecto, Domínguez explicó que “en este caso también hay que tener en cuenta que lo que se graba, en el caso de automóviles, es a la salida de fábrica, no es a la venta por parte del concesionario, el que tributa el impuesto es la terminal”. “En consecuencia, lo que va a pasar es que quizás se detiene la compra de automóviles por parte de las agencias, porque si se les entrega el vehículo tiene impuestos internos, más allá que ellos los vendan en un momento posterior”, añadió el tributarista.

Domínguez aclaró que “una terminal había dicho que si se aprobaba, si tenía vigencia en enero la eliminación de internos, iba a devolver impuestos internos pero eso no va a pasar”.

“En todo caso, entraría en vigencia esto a partir del primero de marzo, si se aprueba en febrero. Así que ahí puede generar en estos meses un problema en las ventas de autos de alta gama, pueden detenerse”, advirtió.