La CGT dio una muestra de respaldo a Axel Kicillof y advirtió por la "pérdida de puestos de trabajo" + Seguir en









La central sindical analizó junto al gobernador bonaerense los efectos del actual rumbo económico y los alcances de los cambios en materia laboral que impulsa el Gobierno nacional.

La conducción de la CGT mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y miembros de su gabinete.

La Confederación General del Trabajo (CGT) recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a parte de su gabinete en un encuentro en el que la central sindical expresó su respaldo a la gestión provincial y analizó el impacto de las políticas económicas nacionales sobre el empleo, la actividad productiva y los ingresos de los trabajadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la reunión, los dirigentes sindicales manifestaron su "profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo".

Otro de los ejes abordados fue el proyecto de reforma laboral que impulsa la gestión nacional, a la que la CGT consideró "una reforma laboral regresiva, flexibilizadora y precarizadora, como la que impulsa el Poder Ejecutivo, que amenaza derechos históricos de las y los trabajadores y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país".

CGT marcha 18/12 La nueva conducción de la CGT continúa mostrando señales de rechazo al oficialismo nacional. Fortalecimiento del trabajo en conjunto En ese marco, la central obrera destacó las políticas que viene llevando adelante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires "en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales", y subrayó la necesidad de "fortalecer el trabajo conjunto con otras provincias ante la situación económica y social".

Asimismo, respaldaron "la importancia del rol Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país".

Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Finalmente, la CGT reafirmó su postura en defensa de los derechos laborales y anticipó que dará el debate sobre la reforma laboral en los distintos ámbitos institucionales, tanto en el Congreso como en la Justicia, además de las instancias de movilización.