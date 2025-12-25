El 72% de los argentinos recortó su consumo en los últimos tres meses por motivos económicos

El 72% de los argentinos tuvo que ajustar sus gastos personales o familiares durante los últimos tres meses. El relevamiento mostró que el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% efectuó reducciones menores. Mientras tanto, el 23% mantuvo estable su consumo, y apenas el 5% señaló haberlo incrementado.
Los consumidores priorizaron compras de productos esenciales y sustentables. Los ajustes se vieron con mayor intensidad en mujeres y hogares de menores ingresos, según un informe.
Estos datos surgen del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en donde se priorizaron compras esenciales y productos sustentables.
Los ajustes se dieron con mayor intensidad en mujeres y en los hogares de menores ingresos. En estos últimos, el 82% respondió haber comprado menos en el último tiempo.
Los datos exhibieron que los consumidores tendieron a priorizar bienes esenciales. En consecuencia, los sectores de indumentaria y librerías fueron los más afectados por la contracción del consumo.
Los consumidores recortan gastos, pero siguen dándole importancia a la sustentabilidad
Como complemento de estos resultados, el reporte remarcó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó recientemente que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% respecto de octubre.
Pese a los recortes, la encuesta reflejó que la gran mayoría de los participantes le asigna importancia a cuestiones sociales y ambientales a la hora de comprar bienes. Por ejemplo, el 75% lo hace cuando elige alimentos y bebidas.
En el mismo sentido, casi el 70% está dispuesto a pagar más por productos sustentables. Asimismo, el 78% afirmó ya haberlo hecho en el pasado; dentro de ese grupo, el 16% lo hizo en la mayoría de sus compras, y el 57% en algunas ocasiones.
Un reciente informe de la consultora Scentia mostró que en noviembre el consumo masivo cayó 1,8% respecto de octubre pasado y 0,1% en la comparación interanual. La entidad sostuvo que, ante el estancamiento de los salarios reales y la mayor precariedad laboral, se está viendo un cambio en los patrones de gasto, que incluye compras más frecuentes pero de menor monto y migración hacia marcas más económicas.
