El 72% de los argentinos recortó su consumo en los últimos tres meses por motivos económicos

Los consumidores priorizaron compras de productos esenciales y sustentables. Los ajustes se vieron con mayor intensidad en mujeres y hogares de menores ingresos, según un informe.

La compra de ropa fue una de las que más cayó en los últimos meses.

El 72% de los argentinos tuvo que ajustar sus gastos personales o familiares durante los últimos tres meses. El relevamiento mostró que el 43% de los hogares realizó recortes significativos , mientras que otro 29% efectuó reducciones menores. Mientras tanto, el 23% mantuvo estable su consumo, y apenas el 5% señaló haberlo incrementado.

Estos datos surgen del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en donde se priorizaron compras esenciales y productos sustentables.

Los ajustes se dieron con mayor intensidad en mujeres y en los hogares de menores ingresos . En estos últimos, el 82% respondió haber comprado menos en el último tiempo.

Los datos exhibieron que los consumidores tendieron a priorizar bienes esenciales. En consecuencia, los sectores de indumentaria y librerías fueron los más afectados por la contracción del consumo.

Como complemento de estos resultados, el reporte remarcó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó recientemente que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% respecto de octubre.

Pese a los recortes, la encuesta reflejó que la gran mayoría de los participantes le asigna importancia a cuestiones sociales y ambientales a la hora de comprar bienes. Por ejemplo, el 75% lo hace cuando elige alimentos y bebidas.

En el mismo sentido, casi el 70% está dispuesto a pagar más por productos sustentables. Asimismo, el 78% afirmó ya haberlo hecho en el pasado; dentro de ese grupo, el 16% lo hizo en la mayoría de sus compras, y el 57% en algunas ocasiones.

Un reciente informe de la consultora Scentia mostró que en noviembre el consumo masivo cayó 1,8% respecto de octubre pasado y 0,1% en la comparación interanual. La entidad sostuvo que, ante el estancamiento de los salarios reales y la mayor precariedad laboral, se está viendo un cambio en los patrones de gasto, que incluye compras más frecuentes pero de menor monto y migración hacia marcas más económicas.