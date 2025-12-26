Recrudece la pulseada geopolítica: China estableció sanciones por el comercio de armas entre EEUU y Taiwán + Seguir en









Pekín congeló activos y vetó operaciones comerciales contra compañías y ejecutivos de defensa de EEUU, en respuesta al millonario contrato militar entre Washington y Taipéi.

La sanción del gobierno chino se conoció antes de que el Congreso estadounidense trate formalmente la autorización para la exportación de armamento hacia Taiwán. HispanTV

El gobierno de China sancionó a 20 empresas de defensa de los EEUU y a 10 de sus ejecutivos este viernes, por un acuerdo de venta con Taiwán. Las sanciones incluyen la congelación de activos de las compañías en China, y prohíbe a otras empresas de aquel país tratar con ellas, según explicó el ministro de relaciones exteriores chino.

La semana pasada, el gobierno de EEUU había acordado con su par taiwanés, un contrato por venta de armas de entre u$s10.000 y 11.000 millones -el más caro de la historia- entre ambos países. A pesar de que aún resta que el Congreso estadounidense apruebe la exportación, el gobierno chino tomó el pacto como una brutal agresión.

Esto, debido a que "la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y EEUU" según dijo Wang Yi, ministro de relaciones exteriores de China. Yi también detalló que "cualquier empresa o individuo que participe en ventas de armas a Taiwán pagará el precio por sus actos ilícitos". Desde Pekín aseguran que las ventas de armas a Taiwán, de concretarse, violan los acuerdos diplomáticos que mantienen con Washington.

Según la ley federal estadounidense, Estados Unidos está obligado a asistir a Taiwán en su autodefensa, un punto que se ha vuelto cada vez más polémico con China. De por sí, Beijing ya tiene relaciones tensas con Washington por cuestiones de comercio, tecnología y temas de derechos humanos.

Las empresas estadounidenses que sancionó China por la venta de armas a Taiwán Las 20 empresas sancionadas son: Boeing en St. Louis, Vantor (anteriormente conocida como Maxar), Northrop Grumman Systems, L3Harris Maritime Services, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation y Sierra Technical Services. También figuran Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power y Lazarus Enterprises, El impacto de las medidas también alcanza a directivos destacados de la industria armamentística. Los afectados incluyen a Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries; John Cantillon, vicepresidente y contable principal de L3Harris; Michael Carnovale, presidente y consejero delegado de Advanced Acoustic Concepts; y John Cuomo, presidente y CEO de VSE Corporation, de acuerdo con lo consignado en la nota original. La relación se completa con Mitch McDonald, presidente de Teal Drones; Anshuman Roy, fundador y CEO de Rhombus Power; Dan Smoot, presidente y CEO de Vantor; Aaditya Devarakonda, CEO de Dedrone Holdings; Ann Wood, presidenta de High Point Aerotechnologies; y Jay Hoflich, cofundador y CEO de ReconCraft.





