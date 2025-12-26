Córdoba impulsa un proyecto para multar a los padres que no vacunen a sus hijos

Las penas incluyen sanciones económicas, trabajo comunitario y hasta arresto. La medida es impulsada por la gestión de Martín Llaryora y será discutida por la Legislatura. El antecedente mendocino.

El gobierno de Córdoba impulsa un sistema de multas para los padres que no cumplan con el calendario de vacunación obligatorio para sus hijos . "Serán sancionados los padres, tutores o responsables legales que omitieren asegurar que los menores de edad a su cargo reciban las vacunas obligatorias establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación", propone la iniciativa de la gestión de Martín Llaryora.

La medida se incluye en la modificación del Código de Convivencia Ciudadana, cuyo objetivo es "fortalecer las herramientas del Estado para garantizar el orden público, la convivencia pacífica y la protección de bienes esenciales, con especial foco en el uso del espacio público y el cuidado de la salud".

Puntualmente, la discusión propone cambios concretos en tres ejes prioritarios: la regulación de los cuidacoches (“naranjitas”), la prohibición de los limpiavidrios en la vía pública y un refuerzo del marco sancionatorio vinculado a la salud pública y la protección de los equipos de salud, educación y de seguridad.

En materia de salud pública, el proyecto incorpora el artículo 75 bis, que sanciona la omisión de la vacunación obligatoria de niñas, niños y adolescentes

Las sanciones previstas incluyen multas, arresto o trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos , y se dispone que: “La reincidencia triplicará los mínimos y máximos de la sanción aplicable.”

Además, se refuerza la obligación de los efectores de salud y funcionarios públicos de comunicar a la autoridad competente los casos de vulneración del derecho a la vacunación.

Vacuna vacunación Córdoba declarará a agosto como el "Mes de la Vacunación" en toda la provincia.

El texto empujado por el gobierno cordobés hace referencia a "los padres, tutores o responsables legales que omitieren asegurar que los menores de edad a su cargo reciban las vacunas obligatorias establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación".

Este viernes, las modificaciones eran discutidas por la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba, en búsqueda de que el proyecto tenga dictamen para ser discutido luego en el recinto.

En paralelo, la Comisión Conjunta de Seguridad, Salud, y Transporte y Comunicaciones se reunió para dar tratamiento a dos iniciativas que buscan promover en la población la sensibilización sobre la importancia de la vacunación.

Por un lado, se trató el proyecto de ley 40387, iniciado por la legisladora Ariela Szpanin, creando el “Programa Vacunación Segura, Comunidad Saludable”, cuyo principal objetivo consistirá en la realización de acciones para aumentar el índice de acceso a la vacunación y la confiabilidad de la población de Córdoba.

También durante la reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad y Salud, se dio tratamiento al proyecto de ley 44965, iniciado por el legislador Cristian Frías, declarando al mes de agosto de cada año, como “Mes de la Vacunación” en todo el territorio provincial, en concordancia con la Ley Nacional Nº 27491, de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

Durante ese mes, el Ministerio de Salud de la Provincia desarrollará campañas de concientización, difusión y promoción de la vacunación, garantizando la gratuidad y el acceso equitativo a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, así como a aquellas que determine la autoridad sanitaria competente.

Además, las instituciones educativas, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias, sociedades científicas, deberán participar y colaborar en las actividades del “Mes de la Vacunación”, conforme lo disponga el Ministerio de Salud de la Provincia, autoridad de aplicación de la presente ley.

El antecedente mendocino

A principios de mes, el gobierno de Mendoza tomó la delantera e inició un proceso judicial contra un grupo de padres que no vacunó a sus hijos, en el marco de la Ley 27941, que establece la obligatoriedad para todos los habitantes de aplicarse las vacunas y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular.

Desde la administración de Alfredo Cornejo se informó que realizaron 10 denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con el calendario obligatorio de vacunación de sus menores a cargo.

"Esta medida se enmarca en la Ley 27941, que establece la obligatoriedad para todos los habitantes de aplicarse las vacunas y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular", apuntó la gestión cuyana.

A la par, explicó que la iniciativa "se da en un contexto preocupante para la salud pública, debido al aumento de casos de sarampión y coqueluche en el país, producto del descenso en la tasa de vacunación".

El Ministerio de Salud y Deportes, a cargo de Rodolfo Montero, indicó que, de esta manera, se da "un paso adelante en el cuidado de la salud pública, poniendo el foco en la vacunación de los niños como estrategia preventiva y obligatoria".