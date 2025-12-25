Inocencia fiscal: a partir de qué monto habrá pena de ARCA por evasión impositiva + Seguir en









A partir de las últimas declaraciones de sus funcionarios, el Gobierno parece haber atendido una demanda de la oposición para diferenciar las multas automáticas según el tamaño de empresa.

El Gobierno busca incentivar la declaración de los "dólares del colchón". Depositphotos

El Gobierno buscará aprobar este viernes en el Senado el proyecto de Inocencia fiscal, con el objetivo de incentivar la declaración de los "dólares del colchón". El mismo eleva los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) penalizará una evasión impositiva e incorpora una advertencia que había realizado la oposición sobre las multas automáticas.

Para ese fin, el Poder Ejecutivo ofrecerá garantías legales a los contribuyentes respecto de eventuales procesos penales en próximos gobiernos.

El detalle del proyecto indica que se entenderá como evasión toda aquella operación que transgreda una obligación impositiva por un monto mayor a $100 millones. Asimismo, para la evasión agravada el monto mínimo pasará de $15 millones a $1.000 millones, aunque si intervienen personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el mínimo sube de $2 millones a $200 millones. Si se utilizan facturas o documentos falsos, la cifra se eleva de $1,5 millones a $100 millones.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Inocencia fiscal: el Gobierno atiende una demanda de la oposición por las multas automáticas Teniendo en cuenta que el monto de las multas automáticas saltaría fuerte, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que en caso de que apruebe el proyecto no se aplicarán sanciones inmediatas a quienes no presenten sus declaraciones juradas, sino que previamente la ARCA notificará primero al infractor, dando posteriormente un plazo de 10/15 días para la regularización de la situación.

En ese sentido, el funcionario agregó que el organismo buscará distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, para no castigar a todos con una sanción inflexible. Según especialistas, la penalidad para personas físicas pasará de $200 a $220.000, mientras que para personas jurídicas pasaría de $400 a $440.000.

El diputado Guillermo Michel había marcado que el bloque del peronismo había apoyado el dictamen de mayoría sobre la actualización de las multas al estar de acuerdo con el ajuste para las multinacionales, pero subrayando la necesidad de “graduar en distinta magnitud las multas en función al tamaño de la empresa”. En ese sentido, propuso reducir el monto en un 90% para microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes, 70% para pequeñas, 40% para medianas tramo uno y 20% para medianas tramo dos. Cabe recordar que el proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del Gobierno y ahora resta que se debata en el Senado.

