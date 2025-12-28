Cómo proteger el auto de la ola de calor extremo: claves para evitar daños en días de altas temperaturas y viajar por la ruta + Seguir en









Con registros que superan los 40 grados, especialistas advierten sobre los cuidados básicos para prevenir fallas mecánicas y deterioro del vehículo.

Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento del auto

Las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del país no solo impactan en la vida cotidiana de las personas, sino que también representan un riesgo para los vehículos. En jornadas donde el termómetro supera los 40 °C, el calor intenso puede afectar componentes mecánicos, la pintura y el interior del auto si no se toman ciertas precauciones.

Consejos para cuidar tu auto Ante este escenario, el perito mecánico Salvador Becerra remarcó la importancia de adoptar hábitos simples para preservar el buen estado del vehículo. Uno de los primeros consejos es utilizar parasoles, ya que ayudan a reducir la temperatura interior y protegen elementos sensibles como el tablero, el volante y los tapizados. También recomendó dejar una leve abertura en los vidrios, siempre que el lugar sea seguro, para favorecer la ventilación.

auto-sol Uno de los primeros consejos es utilizar parasoles, ya que ayudan a reducir la temperatura interior y protegen elementos sensibles como el tablero, el volante y los tapizados. Elegir zonas con sombra al estacionar, aunque implique caminar unos metros más, es otra medida efectiva para evitar el recalentamiento. Además, Becerra advirtió en diálogo con el doce.tv sobre la necesidad de limpiar rápidamente las manchas de excremento de aves, ya que combinadas con el sol pueden dañar la pintura.

Por último, destacó la importancia de revisar con frecuencia el estado de las cubiertas. El asfalto caliente incrementa la temperatura de los neumáticos, lo que los vuelve más vulnerables y eleva el riesgo de accidentes. Con controles básicos y atención preventiva, es posible minimizar los efectos del calor extremo sobre el auto.

