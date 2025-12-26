Cambia el CUIT y así es el nuevo trámite en ARCA

El organismo busca unificar las claves fiscales, reducir gestiones presenciales y ordenar el sistema de registros para todos los contribuyentes.

La normativa contempla procedimientos específicos para como extranjeros, residentes en el exterior, sucesiones, empresas y sociedades.

Por decisión del Gobierno nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció que eliminará de forma definitiva la Clave de Identificación (CDI) y será reemplazada por el CUIT como único número válido para operar.

La medida, publicada en el Boletín Oficial , apunta a simplificar trámites, reducir gestiones presenciales y ordenar el sistema de registros tanto para personas humanas como para sucesiones y empresas.

A través de la Resolución General 5803/2025 , ARCA informó que el nuevo régimen de identificación tributaria entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026 . Hasta ese momento, las CDI ya fueron emitidas seguirán siendo válidas y podrán utilizarse con normalidad.

Sin embargo, existe un punto importante a tener en cuenta: cuando el titular realice cualquier modificación de datos , como un cambio de domicilio o actualización de información personal, esa clave se transformará automáticamente en CUIT.

Así, el organismo implementa una transición progresiva , sin obligar a todos los contribuyentes a realizar el trámite de forma inmediata, pero asegurando que, con el tiempo, todo el padrón quede unificado.

Cómo sacar el nuevo CUIT en ARCA

Para quienes tengan DNI argentino, el trámite para obtener el CUIT será 100% digital y no requerirá turnos ni atención presencial. La gestión podrá realizarse desde el sitio web oficial de ARCA o a través de la app para celulares.

El procedimiento está pensado para ser sencillo, aunque los contribuyentes deben cumplir con estos requisitos:

Tener Clave Fiscal nivel 3 o superior

Subir una copia digital del DNI

Realizar un reconocimiento facial , mediante una fotografía del rostro

, mediante una fotografía del rostro Declarar el domicilio real y fiscal

Tené en cuenta que si el domicilio fiscal no coincide con el que figura en el DNI, el sistema solicitará documentación adicional para respaldarlo. Entre los comprobantes aceptados se encuentran facturas de servicios públicos, certificados de domicilio o actas notariales.

Qué pasa con los casos especiales y empresas

En el caso de extranjeros que residan en Argentina pero no cuenten con DNI, ARCA permitirá solicitar una CUIT provisoria con una vigencia máxima de dos años. Para esto, deberán presentar documentación de su país de origen y constancia de residencia emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

Quienes vivan en el exterior y necesiten una clave deberán realizar el trámite a través de un representante legal o apoderado con domicilio en nuestro país.

Para las sucesiones indivisas, la inscripción o modificación de datos deberá ser gestionada por el administrador judicial o extrajudicial, utilizando el servicio de Presentaciones Digitales del ente fiscal.

En cuanto a empresas y sociedades, el procedimiento se realizará mediante el servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”. El representante legal deberá informar, entre otros datos:

Forma jurídica

Fecha de constitución

Objeto social

Integrantes y composición societaria

Recordá que toda la documentación respaldatoria deberá estar certificada digitalmente, ya sea por un escribano público o por el organismo de control correspondiente, según el tipo de entidad.