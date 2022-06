Litio: dos gigantes chinos realizarán millonarias inversiones en baterías y autos eléctricos

En su carta de renuncia al presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó los próximos proyectos: “La semana pasada en su oficina recibimos al vicepresidente de la empresa china Ganfeng, anunciando que no solo ampliarán sus proyectos de litio en el norte argentino, sino que comenzarán a fabricar baterías en el país. Y en las próximas semanas llegará a la Argentina otra empresa china que no solo anunciará inversiones en litio, sino que le comunicará que iniciará proyectos de fabricación de vehículos eléctricos en Argentina una vez que se apruebe la Ley de Electromovilidad”.