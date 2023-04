"Lluvia de SIRAS": solicitudes de importaciones crecieron hasta un 50% interanual en dólares

“Lo que se busca es importar cualquier cosa, porque lo que se importa no es el producto, es la brecha cambiaria”, reconoció meses atrás en el Congreso el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein. Para ordenar la situación, el Ministerio de Economía pidió a las empresas que presenten una planificación anual de la necesidad de divisas. Pero de unas 20.000 solo 8.000 completaron la información en tiempo y forma. Asciende a 12.000 la cifra de las que directamente ignoraron el requerimiento.

“Nosotros lo hablamos con todas las cámaras y no son solamente las PyMES las que no formulan la proyección, también hay grandes empresas”, remarcaron fuentes del Palacio de Hacienda. En el Gobierno explican que debido al exceso en las solicitudes se reforzaron los controles para que las divisas se destinen a “sostener la producción” y no se utilicen para especular con un salto cambiario.

En el comunicado que se emitió luego del encuentro del ministro de Economía Sergio Massa y las autoridades del Fondo Monetario Internacional se puso de manifiesto la necesidad de "seguir mejorando el control aduanero para limitar la sobre facturación, el almacenamiento y otras irregularidades”.

Como contó Ámbito, la Aduana detectó desde julio de 2022 hasta marzo de 2023 sobrefacturación de importaciones por más de u$s1.650 millones, entre investigaciones administrativas y denuncias penales. Se trata de operaciones en su mayoría trianguladas en un tercer país que se utilizan para hacer un “rulo”, acceder a mayor cantidad de dólares a cotización oficial y beneficiarse de la brecha cambiaria.

Otro de los puntos sobres lo que se trabaja es un mayor control sobre las contrataciones de servicios, apuntan en el Gobierno, que allí también se generan maniobras irregulares. Al margen del monitoreo, Massa anunciará una “simplificación” de los tipos de cambio que se utilizan en distintos rubros, como turismo, transporte y contrataciones de artistas, entre otros.

La idea es que esto se haga mediante una unificación de criterios impositivos. De alguna manera, configuraría la contracara del tipo de cambio especial que se le dará al sector agropecuario durante determinado tiempo para incentivar las exportaciones. Lo que compensaría parcialmente ese desajuste.