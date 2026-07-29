Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y el FMI: "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes?"

El gobernador cuestionó el análisis del Presidente y de la titular del Fondo Monetario Internacional sobre la realidad económica del país. "La gente tiene miedo de perder el laburo", les respondió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó este miércoles el orden macroeconómico celebrado en los últimos días por el presidente Javier Milei y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva. "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el laburo? Ese es orden para el FMI" , dijo.

Durante una recorrida por Lomas de Zamora junto al intendente Federico Otermín, el titular del PJ bonaerense hizo alusión a las palabras del libertario y de la búlgara al afirmar que "necesitamos orden y tranquilidad en los barrios de la provincia, en las fábricas, en los talleres, en las casas, en las familias". Allí, dijo, es donde realmente es necesario el "orden y la tranquilidad". "El resto es timba y no es lo que necesitamos" , aclaró.

Para el exministro de Economía de la Nación, Argentina actualmente presenta "los peores números de toda la serie, peores que 2001" . "Hoy veía en las noticias que vuelve el trueque, ¿qué orden es eso?" , se preguntó Kicillof y acusó al gobierno de Milei de "crueldad y abandono deliberados" en beneficio del FMI.

Además de Otermín, en la visita al municipio el economista estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Allí participó de la inauguración de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Luego se refirió al viaje que hizo Georgieva a Vaca Muerta junto al ministro Luis Caputo y al CEO y presidente de YPF, Horacio Marin. "Le quiero recordar a la directora del FMI que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, es nuestro petróleo, es argentino" , dijo y agregó: "Tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible de los costos nacionales".

La visita de la jefa del FMI formó parte de su agenda oficial en la Argentina que incluyó un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y una conferencia de prensa con Caputo. En Neuquén, fue recibida por Marín en una recorrida que busca mostrar el avance del sector energético y su potencial para generar exportaciones por entre u$s11.000 millones y u$s15.000 millones al año.

El viaje a Neuquén tuvo como eje la recorrida por Loma Campana, el yacimiento ubicado en Vaca Muerta que opera YPF. La presencia de Marín apunta a mostrar el desempeño de la petrolera y las perspectivas de crecimiento de la producción no convencional.

El gobernador se refirió a la importancia del yacimiento patagónico y recordó también que el crecimiento del sector energético es posible gracias a la recuperación de YPF durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, gestión de la que fue parte y en la que tuvo un rol destacado durante el proceso de expropiación.

Kicillof sobre el plan de Milei: "Es un modelo que lleva al fracaso y al sufrimiento"

Días atrás, Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei al afirmar que la administración nacional pretende que el país viva "arrodillado y entregando nuestras riquezas, los recursos naturales y la industria nacional". "Está a la vista de todos que ese modelo lleva al fracaso y al sufrimiento: hoy vuelven a prometernos brotes verdes los mismos ministros del macrismo que ya lastimaron a nuestro país, pero nuestro pueblo no va a volver a caer en esa estafa", expresó.

El gobernador habló durante un encuentro con dirigentes y militantes del Partido Justicialista bonaerense en la localidad de Tapalqué en el que aseguró que el peronismo debe prepararse para "reconstruir una Argentina del lado del pueblo y sus trabajadores" una vez concluida la actual etapa política.

El presidente del PJ bonaerense estuvo acompañado por el intendente local, Gustavo Cocconi, en una actividad partidaria en la que también destacó la campaña de afiliación y los cursos de formación política impulsados por el espacio.

En el tramo final de su intervención, Kicillof volvió a cuestionar el rol del Estado nacional y sostuvo que su espacio tiene la obligación de acompañar a los sectores más vulnerables. "Frente a un Estado nacional que abandona a los jubilados y a las personas con discapacidad, nuestra obligación es tenderles una mano y demostrar que ningún algoritmo ni red social puede vencer la fuerza de la militancia y el trabajo territorial", afirmó.