Lo que se dice en las mesas

A nivel local, donde las novedades políticas no brindan ningún respiro, se aguardan medidas cambiarias sobre todo porque el BCRA no gana reservas. El humor de los inversores parece haberse estabilizado. Pero eso no dice nada. En estos días corrió como reguero de pólvora que Economía iba a ofrecer a los productores que vendieran en septiembre un certificado de crédito fiscal por el 30% del valor de la soja, que luego se lo podrían vender a las cerealeras y estas lo utilizarían descontándolo cuando pagaran retenciones. O sea, una devaluación del 30% directo por septiembre, sin generar ruido en la cadena comercial. Los más memoriosos recordaron el caso Refinoplus de 2008, o sea, un Refino replay. Un ejecutivo de la importante gestora acotó que debería ser “crushear” y no “refinar” que es “crackear” porque se trata de soja y no de petróleo. Todos hablando de lo mismo. Y es entendible, se calmaron los dólares, la Bolsa bien y los bonos estables, pero el BCRA no gana suficientes reservas. No extraña que haya medidas contra turismo y atesoramiento.