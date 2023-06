Lo que se dice en las mesas

Bajo el calor del fuego cruzado preelectoral y en lo que ha sido una minisemana pero no por ello exenta de presiones cambiarias, los inversores, gestores y analistas intensificaron los encuentros a horas del deadline para la segunda fecha clave de cara a las PASO cuando mañana a medianoche se conozcan finalmente quiénes van a competir en las Primarias. Así con un ojo en el conventillo político, bombardeado por las esquirlas de los lamentables hechos acontecidos en el Chaco y en Jujuy, y el otro en las negociaciones con el FMI, el mercado está en un compás de espera. En varios puntos del planeta el caso argentino comenzó a analizarse con más frecuencia en el marco de los mercados emergentes, dejando a un costado ya al turco (cuya flamante banquera central, Hafize Gaye Erkan, decidió subir la tasa del 8,5% al 15% para frenar la inflación, sin embargo, para el mercado no fue suficiente, esperaban una tasa del 20% o incluso del 25% y así la lira turca cayó a mínimos históricos a casi 25 unidades por dólar), y hasta el chino, aunque los casos mexicanos y brasileños siguen ocupando la atención de los especialistas en emergentes. Hubo varios encuentros abiertos y cerrados en la región y del otro lado del Atlántico. También la “pausa” de JePo (mandamás de la Fed) fue uno de los principales temas de conversación y debate en todas las reuniones y Zooms. Un dato: a EcoGo la infla de alimentos y bebidas de la tercera semana le da 2,3% y 7,5% mensual.

Uno de los encuentros más comentados fue el de BlackToro en Yacht Club de Key Biscayne, Florida, en el que disertaron los economistas Ricardo Arriazu y Fernando Marengo (Economista jefe BlackToro Global Investments). Allí la principal inquietud de los inversores y gestores presentes se centró en la deuda argentina, cuál es su sostenibilidad y no solo como un riesgo sino como una oportunidad dada las actuales valuaciones que tiene (rinden 45%) duplicando los rendimientos de Ecuador que es el siguiente país (20%) y quintuplicando los brasileños (8%) o el del resto de los países de la región. “Claramente la preocupación (que tienen los inversores) es entender si la deuda argentina enfrenta un problema de solvencia o de liquidez, o cuál es su problema, dado que los precios resultan muy atractivos con las actuales cotizaciones”, explicó Marengo. Sobre el view de corto plazo sobre la economía argentina Marengo comentó el impacto de la sequía sobre el nivel de actividad y la escasez de divisas vinculada, abriendo tres escenarios posibles: que el Gobierno consiga dólares de libre disponibilidad para intervenir en el mercado, o no los consigue abriendo un panorama riesgoso, y sí los consigue pero con condicionalidades, como por ejemplo lo que parecería estar negociándose con el FMI quién daría dólares a cambio de un ajuste del tipo de cambio, que también plantea otros riesgos. Pero con vistas al 2024 destacaron que los números macro relevantes como el nivel del déficit de cuenta corriente, el hecho que el sector privado argentino tiene ahorro externo de 300.000 millones de dólares y si ve oportunidades profundiza los ciclos para bien y para mal, y viendo los alicaídos precios de los activos e inmuebles argentinos, y que ya no habría sequía y se están solucionando algunos cuellos de botella del sector energético, da lugar a pensar que el próximo año hay un escenario propicio para un programa económico serio para bajar la inflación. Claro que el historial argentino es un lastre que es sopesado en la toma de decisiones de inversión, reconoció Marengo.