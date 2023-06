Elecciones 2023 EN VIVO: minuto a minuto la definición de los candidatos

Live Blog Post

Scioli lanzó su precandidatura: "Aunque pidan avales y no quieran PASO, van a encontrar nuestra boleta"

El embajador, exvicepresidente y dos veces gobernador de Buenos Aires, presentó su precandidatura presidencial de Unidos Triunfaremos y ratificó su participación formal en las PASO dentro de Unión por la Patria. Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza lanzaron sus postulaciones para competir en Provincia y Ciudad.

A horas del cierre de listas para las elecciones 2023, Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz oficializaron sus precandidaturas en un acto formal este jueves en CABA. "Aunque pidan avales y no quieran PASO, van a encontrar nuestra boleta", dijo el exgobernador, quien competirá con Unidos Triunfaremos en la interna oficialista de Unión por la Patria. Enfrete estarán el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Durante el acto que se llevó a cabo en el Teatro ND de la CABA, Scioli recordó que fue allí que se lanzó la fórmula con Néstor Kirchner en 2003 y recordó las dudas que le transmitían en aquel momento sobre su postulación. “En este mismo lugar estábamos con Néstor cuando nos presentaron. Algunos me decían 'Daniel te estas equivocando, cómo creen que pueden ganar'. Me suenan mucho esas palabras, especialmente por estos días”, dijo en un mensaje claro hacia quienes se oponen a su candidatura.

