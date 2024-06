Lo que se dice en las mesas: que las bengalas no engañen, los inversores siguen atentos

Celebración (moderada) en mercados, tras la primera ley

“Aplauso, medalla y abrazo”, pero dicen en el mercado que ahora viene lo mejor ¿o lo peor?, ya se verá, lo cierto es que como era previsible tras la aprobación de la primera ley que logra el Gobierno en el Senado, aunque reste ver qué pasará en Diputados, los inversores celebraron, moderadamente, el triunfo oficialista en el Congreso. Sin duda un gran paso, el primero con visos de terminar bien, pero el tenor de los números económicos, financieros y sociales del país no permiten relajarse ni nada por el estilo. En las mesas de operaciones, tanto locales como aquellas orientadas a los mercados emergentes, prima un clima de prudencia. No hay todavía ningún aire generalizado del sentimiento FOMO (fear of missing out), en el argot financiero una especie de miedo a perderse algo. Podría decirse que, por lo que se escucha en las mesas y entre analistas profesionales, el sentimiento que impera es de estar atentos. Claro que aislando el contexto idiosincrático el consenso es estar “long” con Argentina pero, los peros son tantos que la sensación térmica es de un mercado atento. El Gobierno recibió una buena mano de cartas, habrá que ver cómo las juega, sobre todo si Diputados le allana el camino.