Jubilados se movilizaron frente al Congreso: reclamaron un aumento en los haberes ante fuerte operativo policial

Representantes de la tercera edad volvieron a marchar para pedir un incremento en los haberes. La Policía Federal cerró las inmediaciones del Parlamento y obligó a desviar el tránsito.

Un grupo de jubilados se congregó frente al Congreso para pedir por una mejora en los haberes.

Jubilados y representantes de sectores sociales se movilizaron este miércoles frente al Congreso para reclamar por un incremento de los haberes y contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En ese marco, la Policía Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, dispuso un fuerte operativo que incluye vallas y cortes de tránsito en la Avenida Rivadavia.

Embed - Otro MIÉRCOLES de MEGAOPERATIVO POLICIAL en el CONGRESO El primer círculo de efectivos pertenecen a la fuerza de seguridad nacional, mientras que en un segundo nivel se ubican los agentes de la Policía de la Ciudad, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes policiales.

La marcha del sector previsional coincidió además con la movilización que las dos CTA hicieron más temprano a la Secretaría de Trabajo en demanda de un aumento salarial.

Vallas y corte de tránsito en la marcha de jubilados El periodista Nicolás Munafó marcó en el móvil de De Una, por C5N, el amplio operativo policial por la movilización: "Los jubilados y distintas organizaciones sociales salieron a la calle a protestar a pesar del calor. Hay muchas personas ubicada sobre la Avenida Rivadavia y está todo vallado. Alrededor de las 13:30 las vallas ya estaban colocadas de punta a punta en el Congreso".

En tal sentido, advirtió que el despliegue de las fuerzas de seguridad fue desmedido. "El operativo terminó cortando el tránsito. La que sí está habilitada es la Avenida Entre Ríos pero Rivadavia e Hipólito Yrigoyen están completamente cerradas por las vallas metálicas. es desproporcional la cantidad de efectivos en cuanto a la gente que está marchando", expresó. En tanto, marcó que se espera que las próximas movilizaciones comiencen en un nuevo horario debido a las altas temperaturas: "Seguramente, habrá un horario después de las 17 para dejar el horario de invierno y volver al del verano".

