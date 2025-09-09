Los descuentos en ropa deportiva que ofrece este supermercado para hoy, martes 9 de septiembre de 2025







Esta cadena de supermercados ofrece una batería de ofertas en ropa deportiva que no podes dejar pasar.

Los megadescuentos en indumentaria que ofrece este supermercado.

Supermercados Carrefour se posicionó como una de las cadenas que buscan combatir a la inflación con sus llamados “precios corajudos”, una estrategia que apunta a que los clientes puedan mantener su poder de compra y acceder a productos de primera necesidad a valores más competitivos.

En esta ocasión, la compañía anunció una nueva batería de ofertas en ropa deportiva, sumándose a la temporada de liquidación textil. Entre los productos destacados se encuentran desde zapatillas hasta pantalones, todos con rebajas significativas que permiten adquirir prendas que habitualmente tienen precios elevados.

La iniciativa busca acercar a más familias la posibilidad de acceder a indumentaria de calidad a costos más bajos, reforzando así el compromiso de Carrefour con la economía de sus clientes y consolidando su estrategia comercial en un mercado cada vez más competitivo.

Hasta 70% off en la segunda unidad La propuesta de Carrefour se presenta con un atractivo hasta 70% de descuento en la segunda unidad, lo que representa una ventaja importante frente a los altos costos de la indumentaria. La dinámica de la promoción es flexible: los clientes no tienen que llevar dos prendas iguales, sino que pueden combinar distintos artículos y aun así acceder al beneficio, lo que amplía las posibilidades de elección.

La campaña incluye una gran variedad de productos como jeans, joggings, zapatillas, conjuntos deportivos, shorts, sweaters, buzos, remeras y también ropa infantil, de modo que toda la familia puede aprovechar la liquidación. Este tipo de descuentos suelen ser clave en temporadas de transición, cuando muchos buscan renovar el guardarropa con prendas básicas o deportivas sin desbalancear el presupuesto. Además, Carrefour acompaña la propuesta con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés en determinados artículos, lo que representa un alivio extra para el consumidor frente a la inflación. De esta manera, la cadena refuerza su estrategia de posicionarse no solo en el rubro de alimentos, sino también en el de indumentaria y productos de uso cotidiano, brindando alternativas accesibles en un contexto económico desafiante.

