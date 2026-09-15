La UIA alertó por la situación de las pymes y presentó al Gobierno un paquete de medidas

La entidad propuso suspender embargos, diferir impuestos y reducir costos financieros. También advirtió por el impacto de las tarifas energéticas y la caída de la producción.

La UIA presentó al Gobierno una serie de propuestas para aliviar la situación de las pymes.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los elevados costos que enfrentan las empresas y presentó al Gobierno una serie de propuestas destinadas a aliviar la situación de las pymes .

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El diagnóstico fue planteado durante la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad, donde representantes de diferentes sectores y regiones analizaron la coyuntura industrial y pusieron el foco en tres problemas: la presión impositiva, los costos energéticos y las dificultades para acceder al financiamiento .

Como parte de las gestiones, la UIA envió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con medidas que, según explicó, buscan atender las dificultades financieras y fiscales que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Las propuestas fueron elaboradas a partir de relevamientos del Centro de Estudios de la UIA (CEU) y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo.

El planteo se conoció luego de que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) registrara en julio una caída interanual del 4,9% . De acuerdo con los datos del INDEC citados por la entidad, 12 de los 16 sectores relevados mostraron retrocesos frente al mismo mes de 2025, mientras que 15 registraron caídas en la comparación mensual. La refinación de petróleo fue la única actividad con una mejora frente a junio.

Entre las iniciativas presentadas al Gobierno aparece la suspensión de embargos por 180 días y la posibilidad de migrar entre distintos planes de pago. La entidad también solicitó reducir la tasa de financiación de ARCA para las pymes y acelerar la devolución de saldos a favor correspondientes a impuestos nacionales.

Otro de los puntos contempla diferir por 180 días los vencimientos del IVA para las actividades estacionales, anualizar las cargas sociales y postergar el pago de contribuciones patronales para las economías regionales.

La UIA volvió a cuestionar, además, la carga tributaria que enfrenta el sector productivo. Según los cálculos difundidos por la entidad, la presión fiscal formal alcanza el 56% y afecta particularmente a las industrias de bienes transables que deben competir con productos provenientes del exterior.

En ese sentido, la central fabril sostuvo que las empresas argentinas necesitan una estructura tributaria comparable con la de sus competidores internacionales para mejorar su competitividad.

La UIA advirtió por la caída de la actividad y las dificultades que atraviesan las pymes industriales.

Alerta por el aumento de los costos energéticos

La energía fue otro de los ejes de la reunión. De acuerdo con la UIA, los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico, lo que habría llevado a duplicar el gasto respecto del mes anterior y casi triplicarlo frente a dos meses atrás.

Ante ese escenario, la entidad destacó las iniciativas implementadas en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar con mecanismos de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista.

A nivel nacional, la UIA propuso establecer planes de cuotas para afrontar las facturas energéticas y prorratear los vencimientos, con el objetivo de reducir el impacto inmediato sobre las empresas.

Crédito productivo: la UIA pide reducir la carga impositiva

Las dificultades para acceder al financiamiento completaron el diagnóstico industrial. La entidad propuso limitar la carga tributaria sobre los créditos y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones destinadas a refinanciar pasivos.

Según sus estimaciones, la combinación del IVA nacional, Ingresos Brutos y Sellos provinciales y diferentes tasas municipales incrementa en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo.

Como ejemplo, la UIA calculó que una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% termina convirtiéndose en un Costo Financiero Total (CFT) del 41,4%, lo que representa alrededor de 6,4 puntos porcentuales adicionales.

La entidad también puso el foco en los encajes bancarios. Indicó que los aplicados sobre los depósitos a la vista se encuentran en torno al 45% en Argentina, frente a aproximadamente 21% en Brasil y 9% en Chile, y consideró que esa diferencia reduce la capacidad de los bancos para expandir el financiamiento.

Finalmente, señaló que el crédito bancario representa alrededor del 12% del PBI argentino, mientras que el promedio regional se encuentra cercano al 60%. Para la UIA, la combinación de baja actividad, mayor morosidad, costos tributarios y restricciones crediticias profundiza las dificultades que actualmente atraviesan las pymes.