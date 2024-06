Los mercados tendrán dos semanas más de suspenso por el paquete fiscal

Si Diputados no insiste con el paquete fiscal, Caputo tendrá problemas para eliminar el Impuesto PAIS.

“Más allá de que es una mala noticia al no llegar a los dos tercios, cuando pase a la Cámara de Diputados con la mayoría simple se aprueba. El Gobierno perdió porque se lo rechazaron, pero ganó porque la oposición no llegó a los dos tercios”, explicó Martín Polo, de Cohen Argentina. Es por ello que el analista consideró que “el mercado va a estar viendo esto” y que por lo tanto no debería impedir que mejoren.