Los patentamientos de autos 0km cayeron 11,4% anual en septiembre y sumaron su sexta baja consecutiva

En septiembre se patentaron 49.814 vehículos y el mercado volvió a quedar por debajo de los niveles de 2025. En los primeros nueve meses del año acumula una contracción del 13%.

El avance de los importados y la incorporación de nuevas marcas aparecen así como uno de los principales cambios estructurales del mercado.

El mercado automotor volvió a mostrar números negativos en la comparación interanual y profundizó una racha que ya lleva seis meses consecutivos de caídas . En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo mes de 2025 , cuando se habían registrado 56.241 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El dato confirma que el sector todavía opera por debajo de los niveles del año pasado, aunque desde las concesionarias empiezan a advertir señales de un cambio de tendencia.

La tendencia también se refleja en el acumulado. Entre enero y septiembre se patentaron 435.493 vehículos, un 13% menos que las 500.497 unidades registradas durante el mismo período de 2025.

En la comparación mensual, en cambio, septiembre mostró una recuperación del 10,7% frente a agosto, cuando se habían registrado 45.003 unidades. Sin embargo, el promedio diario de patentamientos apenas avanzó 0,6%, debido a que septiembre contó con 22 días hábiles frente a los 20 de agosto.

Pese a la sexta caída consecutiva frente al año anterior, desde ACARA destacaron las señales de recuperación observadas durante septiembre.

"La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad", sostuvo el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

El titular de la entidad también puso el foco en el fuerte cambio en la composición del mercado, caracterizado por una menor presencia de vehículos de producción nacional y un avance de los importados.

"El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas", afirmó Beato.

Los datos de ACARA muestran la magnitud de esa transformación: en septiembre, los vehículos importados concentraron el 69% de los patentamientos y los nacionales apenas el 31%. El gráfico histórico del informe muestra que la relación se modificó con fuerza respecto de los años anteriores. 2026.09 ACARA.

Beato anticipó que este proceso será uno de los ejes de análisis de la primera exposición de autos chinos y sostuvo que los concesionarios deberán adaptarse para competir en este nuevo escenario. "La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este", completó.

Toyota lideró los patentamientos y avanzan las marcas chinas

Dentro del segmento de automóviles y comerciales livianos, Toyota volvió a encabezar el ranking de marcas, con 7.820 unidades patentadas durante septiembre y una participación del 16,7%.

Detrás se ubicaron Fiat, con 5.447 unidades; Volkswagen, con 5.321; Ford, con 4.997; y Chevrolet, con 4.069. Renault quedó en el sexto puesto, con 3.629 vehículos.

Uno de los fenómenos que continúa ganando peso es el avance de las marcas chinas. BYD se ubicó novena en septiembre con 1.584 patentamientos, equivalentes al 3,4% del mercado de livianos, mientras que en el acumulado del año alcanzó las 12.250 unidades. BAIC quedó en el puesto 12 con 941 vehículos y Chery en el 14 con 809.

Por modelos, la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado de septiembre, con 3.036 unidades, y registró un crecimiento interanual del 21,1%. La siguieron la Ford Ranger, con 2.221; Ford Territory, con 1.975; Volkswagen Amarok, con 1.970; y Fiat Cronos, con 1.702.

Las motos, la contracara: los patentamientos saltaron 35% anual

El escenario es muy distinto en el mercado de las motos. Mientras los patentamientos de autos 0 km volvieron a caer en términos interanuales, en septiembre se registraron 80.113 motovehículos, un 35,1% más que las 59.313 unidades del mismo mes de 2025, según la División Motovehículos de ACARA.

La expansión también se mantiene con fuerza en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se patentaron 668.077 motos, un 40,7% más que las 474.836 unidades registradas en igual período del año pasado. Frente a agosto, cuando se habían patentado 74.828 unidades, el mercado avanzó 7,1%.

En cuanto a las marcas, Honda mantuvo con comodidad el liderazgo, con 16.498 unidades patentadas. Motomel escaló al segundo lugar, con 9.848 unidades, y desplazó al tercer puesto a Gilera, que registró 9.670. Más atrás quedaron Keller, con 7.102, y Corven, con 6.952 unidades.

Entre los modelos tampoco hubo cambios en la cima. La Honda Wave 110S volvió a ser la moto más patentada del país, con 8.718 unidades. La siguieron la Gilera Smash (6.905), la Keller KN 110-8 (5.906), la Motomel B110 (5.635) y la Corven Energy 110 (3.716).