El "Rey de los Bonos" advirtió que los rendimientos del Tesoro subirán "mucho, mucho más" + Agregar ámbito en









Para el fundador y CEO de DoubleLine Capital, el movimiento del mercado de bonos no debería interpretarse como un episodio aislado.

Jeffrey Gundlach. Foto: Scott Eells/Bloomberg

El mercado de bonos estadounidense volvió a quedar bajo presión y el inversor Jeffrey Gundlach, conocido como el “Rey de los Bonos”, volvió a advertir sobre el riesgo de una fuerte suba de las tasas de interés.

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Días después de sus declaraciones, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años trepó hasta 5,228%, su nivel más alto en 19 años. En ese momento, Gundlach había señalado que las tasas podían ir “mucho, mucho más alto”, una advertencia que cobró mayor relevancia con el salto de los rendimientos.

El mercado de bonos expone tensiones profundas Para el fundador y CEO de DoubleLine Capital, el movimiento del mercado no debería interpretarse como un episodio aislado, sino como una señal de tensiones más profundas en el sistema financiero.

“Parece que estamos encaminados hacia una colisión o algo por el estilo”, sostuvo Gundlach al referirse al escenario que enfrenta el mercado de deuda. En su análisis, una continuidad de la suba de las tasas podría incrementar la presión sobre los deudores y acelerar los incumplimientos crediticios.

Para el fundador y CEO de DoubleLine Capital, el movimiento del mercado de bonos no debería interpretarse como un episodio aislado. Magnific Uno de los principales focos de preocupación es el costo de financiamiento del Gobierno estadounidense. El aumento de los rendimientos implica que el Tesoro debe afrontar mayores costos para refinanciar la deuda que vence, mientras que una parte cada vez mayor del presupuesto federal queda comprometida con el pago de intereses.

Consecuencias claras El escenario también impacta sobre hogares y empresas. Las tasas de largo plazo funcionan como referencia para numerosos créditos, entre ellos los hipotecarios. De hecho, el incremento del rendimiento del Treasury a 10 años coincidió con una nueva presión sobre las tasas hipotecarias en Estados Unidos. Gundlach incluso planteó la posibilidad de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo pueda superar el 6% si las condiciones actuales persisten. Una tasa de ese nivel representaría un cambio significativo respecto de los niveles que dominaron buena parte de la última década y podría profundizar la presión sobre los activos financieros. La advertencia se suma a otras señales que el inversor viene marcando sobre la economía estadounidense. En sus últimas intervenciones también cuestionó la concentración del mercado accionario y el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, mientras sostuvo que el contexto actual exige una mayor cautela frente a activos cuyos precios dependen de condiciones financieras favorables.

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