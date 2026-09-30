Toyota consiguió el primer RIGI automotriz: prepara una inversión récord de u$s1.300 millones en Zárate

El proyecto contempla la producción de un vehículo electrificado y prevé generar unos 3.600 empleos durante la construcción y otros 2.600 en la etapa operativa.

Toyota prepara la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina . El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de la compañía japonesa para desembolsar u$s1.341 millones y producir un vehículo 100% electrificado en su complejo industrial de Zárate , provincia de Buenos Aires.

El proyecto contempla la construcción de una nueva planta y tendrá un fuerte perfil exportador . Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, Toyota proyecta ventas al exterior por u$s1.280 millones anuales, equivalentes a cerca del 70% de la producción .

La inversión también tendría impacto sobre el empleo: se estiman más de 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y otros 2.600 durante la operación , entre directos e indirectos.

Para Toyota, la aprobación del RIGI constituye un paso decisivo, aunque la inversión todavía debe atravesar el proceso de aprobación final de la propia automotriz . La empresa evitó anticipar cuándo tomará esa decisión y tampoco informó el cronograma de obras ni la fecha prevista para iniciar la producción.

La iniciativa permitirá incorporar en la Argentina una tecnología de motorización que actualmente no se fabrica en el país . Mientras Toyota definió oficialmente al futuro modelo como un “vehículo electrificado”, Caputo precisó que será 100% electrificado.

Por el momento, la automotriz no confirmó qué modelo saldrá de la nueva planta. Distintas versiones del sector apuntan a la próxima generación de la Hilux y a la incorporación de versiones electrificadas, aunque Toyota mantiene bajo reserva los detalles de su futuro plan de producción.

La compañía tampoco informó todavía cuál será la capacidad de la nueva fábrica. Sí quedó definido el fuerte sesgo exportador del proyecto: de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, alrededor del 70% de la producción tendrá como destino los mercados externos, con exportaciones estimadas en u$s1.280 millones por año.

“La adhesión al RIGI representa un hito fundamental para el proyecto y permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota”, explicó la compañía. También destacó que la iniciativa busca fortalecer el rol de la Argentina como plataforma de producción y exportación de vehículos hacia América Latina.

La mayor inversión automotriz del país

El desembolso de u$s1.341 millones superaría a los grandes proyectos realizados hasta ahora por la industria automotriz local y marcaría además una nueva etapa para Toyota en la Argentina.

La compañía produce vehículos en Zárate desde 1997. Actualmente, el complejo fabrica Hilux, SW4 y Hiace y se consolidó como una de las principales plataformas exportadoras de la automotriz en América Latina.

En 2025, Toyota produjo 180.352 vehículos en la Argentina, un 5,8% más que el año anterior. La compañía exportó 142.979 unidades y actualmente envía vehículos fabricados en Zárate a más de 20 mercados de América Latina.

La anterior gran ampliación del complejo se remonta a la inversión anunciada en 2013 para aumentar su capacidad y producir la actual generación de Hilux. A ese proyecto se agregó posteriormente el desembolso destinado a incorporar la producción de Hiace.

Ahora, la electrificación aparece como el eje del próximo salto industrial de la compañía. El ingreso al RIGI despeja una de las instancias necesarias para avanzar con el proyecto de u$s1.341 millones, aunque Toyota aclaró que los plazos de la decisión definitiva de inversión y los detalles del futuro plan productivo serán comunicados más adelante.